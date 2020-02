Samsung* Galaxy S10*+ mit Android* 11 zeigt sich bereits auf Geekbench – Google wird auch in diesem Jahr eine neue Version von Android* vorstellen und Android* 11 oder Android R (nach der alten Benennung) wird derzeit bereits entwickelt. In diesem Jahr scheint es das Unternehmen bereits besonders eilig zu haben, denn es wurde bereits die erste Developer Version veröffentlicht.

Bei Samsung* scheint man diese neue Version auch direkt ausprobiert zu haben, denn auf Geekbench ist nun ein Galaxy S10 Modell mit Android 11 aufgetaucht. Es handelt sich dabei um die Seriennummer SM-G975F, also um ein Galaxy S10*+. Dazu sehen auch die erreichten Werte recht gut aus, die Entwickler-Version von Android 11 scheint also auf den Modellen ohne größere Probleme zu laufen.

Bei Mysmartprice schreibt man dazu:

As seen on the Geekbench database website, the Samsung* Galaxy S10* Plus running on the Android R Developers Preview has scored 842 on the single-core test and 2,396 on the multi-core test. We should, however, keep in mind that Geekbench scores can easily be spoofed, so one should take this report with a slight grain of salt as of now. That said, if the Geekbench listing is indeed legitimate, we might soon be seeing the Android R Developers Preview hit the Samsung Galaxy S10 Plus devices.

Der Geekbench Test im Original:

Man sollte aber dennoch im Hinterkopf behalten, dass es wohl noch länger dauern wird, bis Android 11 für die Galaxy S10 Modelle offiziell zur Verfügung steht. Wahrscheinlich wird Google erst im Sommer die finale Version des Betriebssystems bereit stellen und dann dürfte es auch nochmal länger dauern, bis Samsung diese Version für die S10 Reihe bereit stellt. Mit etwas Glück klappt das alles etwas länger als im letzten Jahr bei Android 10 – das hängt aber auch davon ab, ob in den weiteren Entwicklungsschritten noch Bugs und Probleme auftauchen werden.