Samsung* Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – Geräte werden heiß, was kann man tun? – Die neuen Samsung* Galaxy S20 Serie wurde im Februar 2020 vorgestellt und das Unternehmen hat in den Smartphones eine ganze Reihe von neuer Technik verbaut. Neben dem neuen Exynos Prozessor gibt es nun auch auf Wunsch 5G in allen Modellen und dazu wurde die Kamera sehr deutlich verbessert.

Bisher gibt es vor allem mit dem neuen Prozessor noch wenig Erfahrungen und so bleibt offen, wie die Geräte und voller Last reagieren und ob es viel Abwärme gibt. Auch die dauerhafte 5G Nutzung mit dem neuen Modem ist ein Faktor, der möglicherweise dafür sorgen könnte, dass die S20 Serie schneller heiß wird.

In diesem Artikel wollen wir den Hintergrund für eine mögliche Hitzeentwicklung geben und auch klären, was man dagegen tun kann.

Warum erhitzen sich Smartphones überhaupt?

Dass das Smartphone* überhaupt warm wird, ist ziemlich logisch. Schließlich handelt es sich bei Smartphones um kleine Hochleistungsrechner. Als Faustregel gilt: Die jeweils aktuelle Smartphone*-Generation ist in etwa so leistungsstark, wie die vorangegangene Generation stationärer PCs! Das entspricht einem Zeitraum von etwa 3 Jahren.Die Wärmeentwicklung von Halbleitern (wie deinem Smartphone*) steigt mit wachsender Leistung. In der Realität merkt man das ziemlich schnell daran, dass das Smartphone beim Zocken oder Videos schauen besonders heiß wird. Das ist ganz normal und liegt einfach nur daran, dass die Prozessoren auf Hochtouren laufen. Das Gleiche gilt beim Laden des Akkus. Auch hier gehört eine gewisse Wärmeentwicklung einfach dazu.

Das heißt, man sollte sich keine Sorgen machen, wenn es ab und zu mal etwas wärmer wird.

Das Smartphone wird selbst im Ruhezustand zu heiß?

Selbst wenn man das Smartphone nicht aktiv nutzt, kann es zu heiß werden. Das ist zwar ungewöhnlich, muss aber nicht unbedingt Grund zur Sorge sein. Zunächst einmal bedeutet ein heißes Smartphone, dass es arbeitet. Das kann an rechenintensiven Apps (im Hintergrund) oder an der ständigen Netzsuche liegen. Ein Defekt des Gerätes ist jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – Geräte werden heiß, was kann man tun?

Ursachen:

zu starke Sonneneinstrahlung auf das Smartphone

Aufwendige Apps im Hintergrund laufen

Ständige Netzsuche als Hitzequelle: 5G, LTE, Bluetooth, WLAN und GPS

Lösungen: