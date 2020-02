Galaxy S20 Serie – Samsung* verrät bereits das Verkaufsstart-Datum – Samsung* hat bereits das Datum 11. Februar als Termin für die Vorstellung der neuen Galaxy S20 Serie offiziell bestätigt. Nun konnte man auf der US-Webseite des Unternehmens auch den Termin für den Marktstart sehen – allerdings wohl versehentlich, weil die Verkaufswebseite an sich noch nicht online sein sollte. Dort wurde der Liefertermin der 6. März angegeben. Mittlerweile ist dieser Termin aber wieder entfernt. Dennoch kann man damit wohl von diesem Datum als Marktstart ausgehen.

Quelle

Samsung Galaxy S20 Serie startet mit kostenlosen Galaxy Buds

Evan Blass hat Werbematerial zum den neuen Galaxy S20 Modellen veröffentlicht und wenn die Angaben stimmen, wird Samsung* zum Start der neuen Modellreihe die Vorbesteller mit kostenlosen Kopfhörer überzeugen. Auf dem geleakten Bild sieht man dabei sowohl das normale Galaxy S20 als auch das Galaxy S20 ultra samt den Buds+ Kopfhörern, also scheint sich diese Sonderaktion auf alle Modelle zu beziehen.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber bisher noch nicht, es wäre aber durchaus plausibel. Man kann dazu davon ausgehen, dass es auch beim Galaxy S20 wieder eine Pre-Order-Phase geben wird, innerhalb derer man die neuen Topmodelle vorbestellen kann. In dieser Pre-Order-Phase wird es dann wohl auch die kostenlosen Galaxy Buds mit zu den Modellen dazu geben. Denkbar wäre daher folgender Fahrplan für den Start der neuen Modellreihe:

11. Februar 2020 – offizielle Vorstellung von Galaxy S20, S20+ und S20+ Ultra

eventuell 1. März 2020 – Start der Vorbestellung der Modelle

06. März 2020 – Marktstart und Lieferdatum für die Smartphones*

Lohnt sich das Warten auf das Galaxy S11 aka S20?

Es gibt bereits einige Punkt, die bei der Technik des Galaxy S11 sicher zu sein scheinen und daher kann es sich durchaus lohnen, mit einem neuen Modell bis zum nächsten Jahr zu warten:

Kamera-Update: Das Note 10 hat eine sehr gute Kamera an Bord, aber man kennt die Technik bereits auf der S10-Serie. Mit dem Galaxy S11 könnte Samsung* dagegen einen richtiges Kamera-Update bringen, die passenden Sensoren mit bis zu 108MP Auflösung wurden bereits vorgestellt. Man kann daher durchaus davon ausgehen, dass beim S11 die deutlich bessere Kamera zum Einsatz kommen wird und das S11 zu den besten Kamera Handys auf dem Markt gehören sollte.

Das Note 10 hat eine sehr gute Kamera an Bord, aber man kennt die Technik bereits auf der S10-Serie. Mit dem Galaxy S11 könnte Samsung* dagegen einen richtiges Kamera-Update bringen, die passenden Sensoren mit bis zu 108MP Auflösung wurden bereits vorgestellt. Man kann daher durchaus davon ausgehen, dass beim S11 die deutlich bessere Kamera zum Einsatz kommen wird und das S11 zu den besten Kamera Handys auf dem Markt gehören sollte. Neuer Prozessor mit mehr Leistung und Funktionen – Im Note 10 und Note 10 plus kommt die überarbeitet Chipsatz-Version des Galaxy S10* zum Einsatz. Das Update bringt einige Neuerungen – eine wirklich Revolution gab es aber nicht. Der Prozessor im nächsten Jahr im Galaxy S11 und S11+ hat dagegen einige wirkliche Neuerungen. So wird der Exynos 990 Prozessor von Haus aus 5G unterstützen, es gibt ca 20 Prozent mehr Leistung (auch bei der Grafikverarbeitung) und moderne Bildformate und Kamerasensoren werden unterstützt.

– Im Note 10 und Note 10 plus kommt die überarbeitet Chipsatz-Version des Galaxy S10* zum Einsatz. Das Update bringt einige Neuerungen – eine wirklich Revolution gab es aber nicht. Der Prozessor im nächsten Jahr im Galaxy S11 und S11+ hat dagegen einige wirkliche Neuerungen. So wird der Exynos 990 Prozessor von Haus aus 5G unterstützen, es gibt ca 20 Prozent mehr Leistung (auch bei der Grafikverarbeitung) und moderne Bildformate und Kamerasensoren werden unterstützt. 5G von Anfang an mit an Bord – Die aktuellen Modellen haben kein 5G bzw. nur die Sonderversion kann 5G nutzen. Das liegt daran, dass die 5G Technik derzeit noch in den Kinderschuhen steckt. Mit der verbesserten Technik 2020 könnte die 5G Hardware nicht nur kleiner werden, sondern auch billiger und dann in allen Modellen der neuen S11-Reihe zum Einsatz kommen. Wer auf das Galaxy S11 wartet, wird also mit aller Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall ein 5G-fähiges Smartphones* bekommen.

Verbesserungen auch beim Speed

Inzwischen wurde ein neuer 12GB LPDDR5 RAM Baustein vorgestellt bzw. ist dieser nun in der Massenproduktion und wird in den nächsten Monaten für die Topmodelle bei den Samsung Smartphones* zur Verfügung stehen. Man kann recht sicher davon ausgehen, dass dieser neue Chip auch im Galaxy S11 zum Einsatz kommen wird und damit werden dort wohl mindestens 12GB RAM zur Verfügung stehen. Die größere Neuerung ist aber der Speed*, denn der neuen RAM-Baustein kann Daten mit bis zu 5.500MBit/s übertragen und ist damit nochmal 30 Prozent schneller als die aktuellen Chips mit LPDDR4. Damit bekommen die Galaxy S11 Modelle also nochmal einen Speedboost, weil intern auch größere Datenmengen wie Videos besonders schnell bewegt werden können.

Dazu setzt Samsung sicher wieder auf den neusten Snapdragon-Prozessor bzw. auf das eigene Exynos Gegenstück. Allerdings hat sich gezeigt, das reiner Speed* und die Power immer weniger Modelle verkaufen, unter anderem auch, weil es Speed*-Modelle gibt, die vergleichbare Leistungen zu einem, deutlich günstigeren Preis bringen.