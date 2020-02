Samsung* Galaxy S20 ultra – Display stellt neue Bestwerte im Test auf – Samsung* legt bei der Galaxy S-Serie immer besondern Wert auf das Display und das ist bei den neuen Galaxy S20, S20+ und S20 ultra nicht anders. Bei Displaymate hat man nun nachgemessen und getestet, wie gut das neue Display beim S20 ultra wirklich ist und ob Samsung* den eigenen Ansprüchen gerecht wird.

Dabei stellten die Geräte beim Displaytest einige neue Rekordwerte auf. Unter anderem gab es die höchste absolute Farbgenauigkeit bisher und die höchste Genauigkeit der Bildkontrast- und Intensitätsskala. Damit kann man durchaus sagen, dass man beim Galaxy S20 ultra das beste Display bekommt, dass es derzeit auf dem Markt gibt.

Bei Displaymate schreibt man im Original dazu:

The Galaxy S20 Ultra is Samsung’s newest Flagship Smartphone* with the latest most advanced state-of-the-art OLED Display with a Full Screen design. With mobile OLED display technology advancing faster than ever, there are many important new display performance enhancements and improvements. The Galaxy S20 Ultra has the latest dual-edge curved screen Flexible OLEDs, which are developed and manufactured by Samsung Display. Every new OLED generation has provided significant enhancements and improvements that make their first appearance on Samsung Galaxy Smartphones. and the Galaxy S20 Ultra has again Raised the Bar significantly higher.

Das Display ist dabei auch etwa 10 Prozent heller als die Bildschirm* bei den Vorgänger-Modelle Galaxy S10* und dazu reagieren die Display auch bei schwachem Licht oder zu viel Umgebungslicht sehr gut so dass die Lesbarkeit auch unter schwierigen Lichtverhältnissen gegeben ist. Beispielsweise wurde die niedrigste Bildschirm*-Reflexion (4,4 Prozent) gemessen – das dürfte sich vor allem im Einsatz im Freien sehr positiv bemerkbar machen.

