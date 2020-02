Enttäuschend: Samsung* Galaxy S8* bekommt doch kein Android* 10 – Beim Galaxy S8* gab es in den letzten Monaten sehr unterschiedliche Aussagen. Einige Supportmitarbeiter bestätigen Android* 10 und One UI 2.0 für die Modelle, andere Quellen sprachen davon, dass es keine neue Version geben wird. Bei Sammobile hat man nun direkt mit Samsung* gesprochen und die Bestätigung erhalten, dass es weder Android* 10 noch die One UI Benutzeroberfläche in der Version 2.0 für die Modelle geben wird.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

The two aforementioned smartphones* were omitted from Samsung*’s Android 10 update roadmap that was published a few months ago. That hasn’t stopped Samsung’s customer reps to once again offer false hopes a couple of months later, so if you still have any doubts on the matter then let us clear them out: the Galaxy S8* and Galaxy Note 8 will not receive Android 10 and One UI 2.0, and this was directly confirmed to us by Samsung at Unpacked.

Der aktuelle Zeitplan sieht dabei wie folgt aus (ohne das Galaxy S8):

März 2020 : Galaxy A80, Galaxy S9*, Galaxy S9*+

: Galaxy A80, Galaxy S9*, Galaxy S9*+ April 2020 : Galaxy A6*, Galaxy A7 (2018), Galaxy A9 (2018), Galaxy A40, Galaxy A70, Galaxy A90 5G, Galaxy Fold 5G, Galaxy Tab S6

: Galaxy A6*, Galaxy A7 (2018), Galaxy A9 (2018), Galaxy A40, Galaxy A70, Galaxy A90 5G, Galaxy Fold 5G, Galaxy Tab S6 Mai 2020 : Galaxy A9 (2018), Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Galaxy A50, Galaxy Xcover4s, Galaxy M30s,

: Galaxy A9 (2018), Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Galaxy A50, Galaxy Xcover4s, Galaxy M30s, Juni 2020 : Galaxy A6*+, Galaxy J6

: Galaxy A6*+, Galaxy J6 Juli 2020 : Galaxy J6+, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e

: Galaxy J6+, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e August 2020 : Galaxy Tab A 8.0 (2019)

: Galaxy Tab A 8.0 (2019) September 2020: Galaxy Tab A 10.5, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy S8 – wird es Android 10 für die Modelle geben?

Google hat bereits erste Details zur neuen Version des Android-Betriebssystems bekannt gegeben und es gibt eine ganze Reihe von neuen Funktionen: beispielsweise den neuen Dark-Mode oder auch mehr Kontrolle über die WLAN Verbindungen. Dazu wird aber natürlich auch die Performance verbessert werden und wahrscheinlich auch das Energiemanagment. Viele Nutzer der Galaxy S8 und S8+ Modelle würden sich freuen, wenn diese Version auch für ihre Geräte noch zur Verfügung stehen könnte, allerdings kann man gleich von Anfang an sagen, dass es dafür eher schlecht aussieht.

In der Regel liefert Samsung lediglich zwei Major-Systemversionen für die eigenen Topmodelle aus. Die Samsung Galaxy S8 und S8 kamem mit Android 7 auf den Markt und bekamen dann sowohl das Update auf Android 8 als auch auf Android 9. Daher wäre an sich die Pflicht von Samsung erfüllt und es gibt keinen rechtlichen Anspruch mehr auf eine neuere Android Version als Android 9.

Man muss daher leider davon ausgehen, dass Samsung kein Android 10 für die Galaxy S8 oder S8+ Modelle plant und bisher hat das Unternehmen auch noch keine Informationen geliefert, die das Gegenteil vermuten ließen.

Wer Android 10 nutzen möchte, muss daher auf eine neuere Version der Galaxy S-Reihe zurück greifen, denn sowohl das Galaxy S9 und natürlich auch das Galaxy S10 sollen Android 10 bekommen und werden dies auch sicher erhalten. Eventuell überrascht Samsung ja auch mit einem weiteren Update für das Galaxy S8 – darauf sollte man sich aber nicht verlassen, denn das ist eher unwahrscheinlich.

Android 10 zeigt sich bei anderen Modellen in Aktion

Die ersten Hinweise auf das neue Betriebssystem sind auch bereits vorhanden, denn bei Geekbench wurde ein Google Pixel 3 Modell gesichtet, dass offensichtlich bereits mit Android 10 aka Q ausgestattet ist. Normalerweise versuchen die Unternehmen, solche Tests zu vermeiden, aber an der Stelle scheint das nicht funktioniert zu haben. Natürlich ist so ein Test aber auch eher wenig aussagekräftig. Es gibt bis auf den Namen keine weiteren Details zum kommenden Android und auch die Testwerte liegen im Bereich der normalen Pixel 3 Modelle.

Google hat mittlerweile auch schon offiziell für den 07. bis zum 09. Mai 2019 zue Entwicklerkonferenz Google I/O im kalifornischen Mountain View eingeladen. Dort werden in der Regel die neuen Android Versionen vorgestellt und daher kann man auch in diesem Jahr davon ausgehen, dass man dort Android 10 präsentieren wird. Wann genau auf der I/O es soweit sein wird ist aber noch nicht bekannt.