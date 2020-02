Samsung* Galaxy Z Flip – Geekbench Test zeigt einen Snapdragon 855+ Prozessor – Das Samsung* Galaxy Z Flip soll die bezahlbare Version des faltbaren Galaxy Fold werden und 2020 die Ära der faltbaren Handys und Smartphone* in einem normalen Preisbereich einleuten.

Bisher gibt es zu den technischen Werten der neuen Modelle noch recht wenig Details, aber nun ist ein Samsung* Galaxy Z Flip im Leistungstest bei Geekbench aufgetaucht und gibt damit zumindest einen Blick auf die Performance. Dazu bestätigt der Test, dass die Smartphones auf den Snapdragon 855+ Prozessor setzen, den man beispielsweise auch aus dem Note 10 kennt.

Bei mysmartprice schreibt man zu den technischen Daten:

As seen in the Geekbench certification website, the Samsung Galaxy Z Flip smartphone* has scored 725 in the single-core test and 2,610 in the multi-core test. Furthermore, the device is now confirmed to be powered by the Qualcomm Snapdragon 855+ chipset, which will be paired with 8GB of RAM. For OS, the Samsung Galaxy Z Flip will run on Android* 10 OS out of the box with the company’s in-house One UI 2.0 baked on top of it.

Der Snapdragon 855+ Prozessor wurde dabei bereits2019 vorgestellt – er ist also kein schlechter Chipsatz, dürfte zum Start der Samsung Galaxy Z Flip aber bereits von der neuen Generation überholt worden sein.

Die Werte des Z Flip im Detail

Ansonsten sind die technischen Daten eher wenig überraschend. Die Leistungswerte entsprechen etwa dem 855+ Prozessor und auch Android* 10 und 8GB RAM sind okay, aber nicht unbedingt herausragend.

Das Samsung Galaxy Z Flip wird also weniger mit den technischen Daten glänzen (mal angesehen vielleicht von der Kamera, deren Setup aber noch unbekannte ist), sondern vor allem durch das faltbare Konzept. Das Unternehmen wird sich wohl am Motorola RAZR 2019 orientieren und ein Smartphones im Flip-Design vorstellen, dass sich zu einem vollwertigen Handy aufklappen lässt. Zugeklappt sind die Geräte dann deutlich kleiner als aktuelle Smartphones.