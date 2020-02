Xiaomi Mi A3 – Android 10 Update soll bis Ende Februar bereit stehen

Xiaomi* Mi A3 – Android* 10 Update kommt im Februar – Gute Nachrichten für alle Benutzer eines Xiaomi* Mi A3: die neuste Version von Android* 10 wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Support von Xiami Indien hat auf Nachfrage bestätigt, dass die Modelle im Februar die neuste Android* Version bekommen sollen. Um genau zu sein soll es bereits Mitte Februar so weit sein.

UPDATE: Mittlerweile sind einige weitere Quellen aufgetaucht, die eher von Ende Februar für das Update sprechen, andere gehen davon aus, dass Android 10 noch Ende der Woche in einigen Märkten bereit stehen wird. Xiaomi* selbst hat offiziell noch nicht dazu gesagt, wann genau die neue Version kommen wird – es bleibt also spannend.

Im Original auf Twitter heißt es dazu:

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.

— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020