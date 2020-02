Xiaomi* Mi Mix 2020 – setzt das Unternehmen auf ein 2. Display auf der Rückseite? – Bei der Mi Mix Serie setzt Xiaomi* immer auf interessante neue Ansätze wie beispielsweise das weitgehend rahmenlose Design beim erste Mi Mix. Nun ist ein neues Patent aufgetaucht, das zeigen könnte, was Xiaomi* für die Mi Mix 2020 plant. Dort sieht man im Bereich der Kamera ein zweites kleines Display. Damit könnten wichtige Daten eingeblendet werden, wenn die Geräte auf dem Display liegen, es könnte aber auch als Selfie-Display dienen. Dann ständen die Hauptkamera für Selfies zur Verfügung und man bräuchte keine separate Frontkamera mehr.

Bei BGR schreibt man im Original dazu:

The leak suggests that the Mi MIX uses a true full-screen design with very narrow surrounding borders. A surprising element is the lack of a front camera. There is no form of a notch, no sign or mention of a pop-up camera either. Could this mean that the Xiaomi Mi MIX 2020 will finally bring the in-display camera Xiaomi’s been working on?

The Mi Mix 2020 could do that, or maybe choose to use the rear cameras as the front cameras. There is the second screen on the back that can perhaps be used as a viewfinder. A similar solution was used by the Vivo Nex Dual-Screen.

Allerdings gibt es bisher noch keine offizielle Bestätigung, dass Xiaomi wirklich dieses Patent auch umsetzen wird und bei der Mi Mix Serie kennen wir noch ein anderes Problem: nicht alle Ankündigungen landen dann auch in einer Großserie. So warten wir beispielsweise nach wie vor auf das Mi Mix Alpha mit dem umlaufenden Display. Viele Nutzer waren von diesem Ansatz begeistert – zu kaufen sind die Geräte aber nach wie vor nicht.

Das zweite Display scheint dagegen technisch weniger anspruchsvoll – vielleicht ist das daher ein Ansatz, der eher umgesetzt wird.

Die Mi Mix Alpha Smartphones* als Konzept: