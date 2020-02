Xiaomi*: Mi Mix Alpha verzögert sich weiter – Das neue Jahr startet gleich mit schlechten Nachrichten für das Mi Mix Alpha. Xiaomi* verschiebt den Start der Smartphones* weiter und hat bisher noch kein neues Datum für einen Marktstart genannt.

Bei Androidauthority schreibt man im Orignal dazu:

We hope you weren’t expecting to get your hands on Xiaomi*’s upcoming Mi Mix Alpha any time soon. According to Abacus, Xiaomi has delayed its futuristic handheld, and the Chinese tech company currently doesn’t even have a release date planned.

Es bleibt also weiter offen, wann genau die neuen Modelle offiziell zu haben sein werden. Mittlerweile gibt es aber zumindest neues Bildmaterial in Videoform:

Xiaomi verschiebt den Start des Mi Mix Alpha

Xiaomi hat das neue Mi Mix Alpha bereits angeteasert, allerdings fehlen bisher noch Details zum Preis und auch, wann die Modelle endlich in den Handel kommen sollen. Bisher stand der 9. Dezember als Termin fest zu dem das Unternehmen diese Daten nachreichen will, nun hat Zhiyuan Zang (Deputy GM of Xiaomi Marketing) aber angekündigt, dass es keinen Launch zu diesem Termin geben wird. Auf Twitter schreibt er im Original:

Sorry we aren’t going to launch MIX Alpha on 9th Dec, But…

Interessant ist das “Aber” am Ende, allerdings hat Zhiyuan Zang leider nicht weiter ausgeführt, was sich genau dahinter verbirgt. Es scheint also nur sicher, dass die Modelle noch nicht am 9. Dezember vorgestellt werden.

Das Mi Mi Alpha soll dabei der neue Technologieträger bei Xiaomi werden und setzt auf ein umlaufendes Display, dass es so auf dem Markt noch nicht gibt. Allerdings musste Samsung* bereits feststellen, dass solche Display vor allem an den Kanten sehr stark beansprucht werden und daher schwierig in der Herstellung sind. Daher ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass auch Xiaomi den Launch verschiebt und möglicherweise noch etwas mehr Zeit für die Endkontrolle der Modelle benötigt. Das bedeutet wohl aber auch, dass es das Mi Mix Alpha in diesem Jahr nicht mehr offiziell geben wird.

Für den deutschen Markt macht das aber wohl ohnehin keinen großen Unterschied. Xiaomi hat beim Mi Mix Alpha immer nur von einer Klein-Serie gesprochen und das bedeutet wohl auch, dass es die Modelle in erster Linie in China geben wird. Ein internationaler Launch und damit ein Marktstart in Deutschland scheint eher unwahrscheinlich. Hierzulande wird man wohl auch das Mi Mix Alpha 2 warten müssen, dass dann auch in größeren Stückzahlen verfügbar sein soll und daher auch in Deutschland und international in den Handel kommen kann. Wann das aber soweit sein wird ist noch weitgehend unklar.