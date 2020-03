1&1 Allnet Flat – Preissenkungen bei mehrere Topmodellen – 1&1 ist in den März mit einer ganzen Reihe von Änderungen an den Handyverträgen gestartet. Unter anderem hat das Unternehmen die Preise für die aktuellen Topmodelle nach unten korrigiert und man findet nun die Modelle von Apple*, Samsung* und Google mit einigen Preisnachlässen. Dabei wurden teilweise die Kaufpreise reduziert, in einigen Fällen gab es aber auch Nachlässe auf die monatliche Grundgebühr.

Die Veränderungen und Preissenkungen sehen dabei wie folgt aus:

iPhone 11 Preissenkung durch Reduktion der Einmalpreise auf 0,-€ im 1&1 All-Net Flat M Tarif sowie Reduktion auf 29,99€ im 1&1 All-Net Flat S Tarif

durch Reduktion der Einmalpreise auf im 1&1 All-Net Flat M Tarif sowie Reduktion auf im 1&1 All-Net Flat S Tarif Samsung* Galaxy S10*+ (incl. Bundles) Preissenkung um 20,-€ in allen 1&1 All-Net Flat Tarifen

um in allen 1&1 All-Net Flat Tarifen Huawei* P30 Pro um bis zu 382,-€ im Preis reduziert

reduziert iPhone XS um bis zu 382,-€ gesenkt



iPhone XS Max um bis zu 430,-€ im Preis reduziert



Mittlerweile kann man auch alle Modelle der neuen Galaxy S20 Serie bei 1&1 vorbestellen. Die Lieferung erfolgt dann zum 14. März, wenn die Modelle offiziell in den Handel gehen werden. Die Preise starten dabei ab 49.99 Euro für das normale Galaxy S20 bei 55,99 Euro monatlicher Gebühr für die 1&1 Allnet Flat LTE S. In den ersten 10 Monaten gibt es nochmal 20 Euro Rabatt auf die Grundgebühr. Man kann die Modelle auch ab 0 Euro haben, dann zahlt man aber mindestens 60.99 Euro monatlich (in der LTE L Allnet Flat) und es gibt 10 Monate 22 Euro Rabatt. Für Samsung* Galaxy S20+ und das Premium-Modell Galaxy S20 ultra gibt es noch einige Preisaufschläge, da die Modelle auch ohne Vertrag* bereits teuer sind. Preissenkungen bei diesen Smartphones gibt es bisher noch nicht, man kann aber davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten die Preise auch für die neue Serie angepasst werden.

1&1 Allnet Flat weiterhin mit bis zu 20GB Datenvolumen im Monat

Bei den Allnet Flat ohne Hardware (simonly) gibt es weiterhin vergleichsweise viel Datenvolumen. Man bekommt je nach gewählter Flatrate bis zu 20 Gigabyte monatliches Volumen und die Allnet Flat surfen mit bis zu 225MBit/s (LTE max) im Mobilfunk-Netz von Telefonica. Die aktuellen Allnet Flat Konditionen sehen dabei wie folgt aus:

1&1 All-Net-Flat LTE M: NEU – 10 GB (anstelle 5GB)

All-Net-Flat LTE M: (anstelle 5GB) 1&1 All-Net-Flat LTE L: NEU – 15 GB (anstelle 10GB), 5G-ready !

All-Net-Flat LTE L: (anstelle 10GB), ! 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 20 GB (anstelle 15GB), 5G-ready!

Neu ist mittlerweile, dass die beiden größten Allnet Flat auch 5G-ready sind. Sie können also die 5G Netze bei Telefonica mit nutzen, sobald diese verfügbar sind.

Das Unternehmen schreibt selbst zu der “5G ready”-Option

Sobald der neue 5G Mobilfunkstandard für den Tarif verfügbar ist, kann die 5G Option über das 1&1 Control Center ohne Aufpreis zu einem bestehenden Tarif hinzugebucht werden. Diese Option ermöglicht die Nutzung des Inklusiv-Datenvolumens auch mit 5G Technologie im Rahmen der jeweils verfügbaren 5G Netzabdeckung, welche sich je nach Netzplanung und –bereitstellung ändern kann. Für die 5G Nutzung ist ein 5G-fähiges Endgerät erforderlich. Die 5G Option ist mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar.

Der 5G Ausbau im Telefonica Netz soll im Frühjahr 2020 starten und davon würden dann auch die 1&1 Kunden mit diesen Tarifen proftieren. Sie können dann kostenlos auch mit 5G Speed* surfen – sofern sie im Ausbaugebiet wohnen und ein passendes Smartphone* haben.

Video: Samsung Galaxy S20 Ultra im Test