Apple*: neues 14-Zoll MacBook pro soll mini-LED Display bekommen – Apple* wird wohl in diesem Jahr die MacBook Palette überarbeiten und dabei neue Größen und vor allem auch neue Technik vorstellen. Die geräte werden aber wohl erst gegen Ende des Jahres zur Verfügung stehen, wenn sich die aktuellen Informationen bestätigen, lohnt sich das warten durchaus.

Kernstück ist dabei unter anderem die neuen Display-Technik. Apple* setzt wohl zukünftig auf mini-LED Bildschirme und diese haben im Vergleich zu OLED Displays einen Reihe von Vorteilen:

kein Einbrennen beim längeren Standbildern

separates Dimmen von einzelnen Pixeln

großer Farbumfang

deutlich billiger in der Produktion

Bei 91mobiles schreibt man dazu:

Apple is reportedly set to use a new mini-LED display technology on a host of upcoming devices, which may include a 14-inch MacBook Pro. The information comes courtesy of a new market research note by analyst Ming-Chi Kuo, who has revised his predictions to state that instead of two new devices, Apple may now launch six new products featuring the upcoming mini-LED display technology. The biggest highlight of the upcoming devices may be a 14-inch MacBook Pro that may replace the present 13-inch model, much like how Apple replaced its 15-inch MacBook Pro last year with a new, 16-inch one.

Apple könnte damit Stück für Stück die aktuellen LCD und OLED Bildschirm* bei den MacBooks und möglicherweise auch bei den Tablets ersetzen. Bei den iPhone 12 wird man wohl aber noch nicht auf diese Technik setzen.

Dazu wird das Unternehmen bei den neuen MacBook Modellen aber sicher auch wieder auf mehr Leistung in Form eines neuen Prozessor setzen und wahrscheinlich werden auch andere technische Details auf den aktuellen Stand gebracht, um die Modelle fit für die nächsten Jahre zu machen. Wann genau die neue Modell-Generation auf den Markt kommen wird, ist bisher leider noch nicht bekannt.