ASUS ROG II bekommt ab sofort Android* 10 als Betriebssystem – ASUS hat bekannt gegeben, dass ab sofort die neuste Software-Version ausgestattet wird. Android* 10 wird kostenlos per OTA Update verteilt und steht damit in den kommenden Tagen für alle ASUS ROG II zur Verfügung. Dadurch gibt es dann auch Funktionen wie den Displaymodus Dark Theme, Gestennavigation und verbesserte Datenschutzsteuerung für das ROG Phone II.

ASUS ROG II – Gamer-Handy mit neustem Snapdragon 855 plus Prozessor ab 899 Euro

Wie angekündigt hat ASUS das ROG II Smartphone* auf der IFA 2019 gezeigt und dabei auch die weiteren Details enthüllt. Dabei war vor allem der Preis interessant und wie erwartet ordnen sich die Modelle im Premium Bereich ein – die Top-Version des ROF II liegt sogar bei deutlich über 1199 Euro.

Die Preise sehen dabei wie folgt aus:

Elite Version: 855+ CPU (12 layer )/12G/512G in schwarz-glänzend für € 899,00 UVP

855+ CPU (12 )/12G/512G in schwarz-glänzend für € 899,00 UVP Ultimate Version: 855+ CPU (20 layer )/12G/1TB in mattschwarz für € 1.199,00 UVP

Die normale Version ist dabei bereits erhältlich, die Ultimate-Edition soll Ende des Jahres erscheinen.

ASUS hatte bereits angekündigt, dass das neue ASUS ROG II das erste Smartphone* mit dem neuen Snapdragon 855 plus Prozessor sein. Wie der Vorgänger hat das Modell dabei vor allem die Gamer im Blick, die auf den Geräten die aktuellen Spielen zocken möchten und dazu natürlich auch die passende Leistung brauchen. Dieses Konzept kennt man bereits vom Vorgänger und ASUS hat hier auch beim ROG II nichts geändert. So gibt es unter anderem ein Turbolüfter-Kühlsystem und einen leistungsstarken 5000mAh Akku – alles ist darauf ausgerichtet, das Spielen möglichst schnell und ungestört zu machen.

ASUS schreibt selbst zur Technik im neuen Modell:

Das ROG Phone II bietet in allen Bereichen eine überragende Leistung ohne Kompromisse. Es ist das weltweit erste Gaming-Smartphone* mit der neuen Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855 Plus und einer Taktfrequenz von bis zu 2,96 GHz – das sorgt für einen Leistungsschub von 4 Prozent gegenüber dem Standard Snapdragon 855i. Hinzu kommen bis zu 12 GB RAM für ausdauernde Gaming-Leistung. Der spezielle AdrenoT 640 GPU, mit 675 MHz 15 Prozent schnellerii als der Standard AdrenoT 640, bietet einen schnelleren Datendurchsatz sowie eine höhere Energieeffizienz und macht das ROG Phone II zu einem Grafik-Kraftpaket, das selbst anspruchsvollste Visuals in brillianter Qualität wiedergibt.

Um eine maximale Dauerleistung zu gewährleisten, verfügt das Kühlsystem GameCool II der zweiten Generation im ROG Phone II über eine neu entwickelte 3D Vapor-Chamber, die die Wärmeableitung aus dem Gerät noch effektiver gestaltet. Hinzu kommt das neue Aktivkühlsystem AeroActive Cooler II mit neu gestalteten Ventilationslamellen, die den Luftstrom in das ROG Aerodynamik-System verstärken. Das Aktivkühlsystem passt über das mitgelieferte ROGPhone Aero Case. Der AeroActive Cooler II ist mit 24dBA zudem 4x leiser als das ursprüngliche Design.

Leider fehlen bisher noch Angaben zum Preis und auch zur Verfügbarkeit der Modelle. Diese Daten will ASUS erst später bekannt geben. Besonders der Preis dürfte dabei interessant sein, denn daran wird man ablesen können, wie gut sich das Gerät gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.