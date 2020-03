Firefox 74 – neue Version schließt Sicherheitslücken – Mozilla hat für den Firefox Browser eine neue Version veröffentlicht, die unter anderem auch einige Sicherheitslücken schließt. Dazu unterstützt Firefox 74 nicht mehr die TLS-Versionen 1.0 und 1.1 – diese sind ohnehin veraltet und gelten als unsicher.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schreibt dazu:

In Mozilla Firefox und Mozilla Firefox ESR bestehen mehrere Schwachstellen. Ein Angreifer kann

dadurch Schadcode ausführen, das Programm zum Absturz bringen, vertrauliche Informationen ausspähen

oder Sicherheitsvorkehrungen umgehen. Zur erfolgreichen Ausnutzung genügt es, eine bösartige

Webseite oder einen Link zu einer solchen zu öffnen.

Das BürgerCERT empfiehlt die zeitnahe Installation der vom Hersteller bereitgestellten

Sicherheitsupdates, um die Schwachstellen zu schließen.

Mozilla stellt die neuen Version dabei wieder automatisch per OTA Update zur Verfügung und damit sollten die meisten Nutzer in den nächsten Tagen Firefox 74 installieren können. Wer sich unsicher ist, welche Version aktuell aktiv ist, kann dies in den Einstelungen unter Hilfe => über Firefox prüfen. Dort wird die derzeit genutzte Version angezeigt und auch, ob ein Update zur Verfügung steht oder eventuell bereits herunter geladen wird.