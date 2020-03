Galaxy S20* – so schlecht ist der Exynos Prozessor im Vergleich zu den Snapdragon-Modellen – Samsung* liefert derzeit die Galaxy S20* Modelle in unterschiedlichen Varianten aus. In Europa gibt es die Galaxy S20* mit dem Exynos 990 Prozessor von Samsung*, in vielen Teilen der restlichen Welt werden die Modelle mit dem Snapdragon 9865 Prozessor von Qualcomm ausgeliefert. Das betrifft dabei alle Galaxy Modelle – vom normalen S20 bis zum Ultra.

Die Unterschiede sind dabei recht deutlich und in diesem Jahr haben die Exynos-Varianten wirklich Nachteile. Beispielsweise bekommen sie kein schnelles mmWave 5G, aber die Unterschiede gehen noch weiter:

In den Leistungstest hatten sich bereits deutliche Unterschiede gezeigt und diese haben sich nun mit dem Start der Modellreihe bestätigt. Die Snapdragon Varianten haben ca. 10 Prozent mehr Leistung als die Exynos-Galaxy S20. Bei starker Nutzung steigt dieser Unterschied sogar noch an, da die Hitzeentwicklung beim Exynos wohl größer ist und die Modelle daher wohl stärker gedrosselt werden müssen. Der Unterschied liegt dann sogar bei 20 Prozent.

Die Hitzeentwicklung ist dabei so deutlich, dass die Galaxy S20 mit Exynos Prozessor schon nach wenigen Durchläufen auf mehr als 50 Grad Temperatur kamen. Das wird sich vor allem im Sommer auswirken, wenn die Temperatur ohnehin schon hoch wird – man kann wohl davon ausgehen, dass die Exynos Geräte recht schnell an die thermischen Grenzen kommen und abschalten müssen.

Die Leistungsunterschiede wirken sich auch auf die Ausdauer aus: Snapdragon Modelle haben eine längere Akkulaufzeit und müssen weniger oft geladen werden – im Test gab es satte 2 Stunden mehr Screen-On Zeit für die Snapdragon Galaxy S20. Noch größere Unterschiede gibt es, wenn man den 120Hz Modus nutzt. Dann wird die Differenz der Laufzeiten noch größer.

Auch bei der Kamera gibt es deutliche Unterschiede. Die Galaxy S20 mit Snapdragon Prozessor reagieren schneller in der Kamera-App und die Fotos sehen besser aus – viele Nutzer sprechend von schärferen Aufnahmen. Samsung* versucht zwar gerade, mit Firmware Update für das S20 diese Probleme in den Griff zu bekommen, ob man aber die Foto-Unterschiede wirklich komplett beseitigen kann, bleibt offen.

Vor allem im Gaming-Bereich dürften die Unterschiede bei Laufzeit und Performance einen deutlichen Unterschied machen. Die Exynos Modelle müssen recht schnell die Framerate reduzieren und sind weniger langer nutzbar – das sind massive Nachteile beim mobilen Gaming. Für Player ist die Exynos-Variante daher kaum zu empfehlen.

Es gibt mittlerweile auch bereits eine Petition, die Samsung bittet, auf Exynos Prozessoren zu verzichten: https://www.change.org/p/samsung-stop-selling-us-inferior-exynos-phones

Dort heißt es:

Phones with Exynos SoC chips are shown to perform slower, have less battery life, use inferior camera sensors and processing, overheat and throttle faster, amongst other issues.

At the very least, we would appreciate if Samsung were transparent about their inconsistencies. Alternatively, for Samsung to ensure we weren’t paying the exact same price or even higher than our US friends. […]

Samsung, please hear us! We love your devices and want to be treated fairly, so that we can continue to enjoy them.

Bisher gibt es leider noch keine offizielle Reaktion von Samsung auf diese Probleme.

Video: Die Unterschiede zwischen Snapdragon- und Exynos Galaxy S20 im Vergleich

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

Weitere Links rund um Samsung Galaxy S20