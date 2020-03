Huawei* Nova 7 mit 5G bekommt FCC Zertifizierung – Huawei* bereitet gerade den Start der neuen Huawei P40 Serie vor (und hat die P40 lite bereits auf den Markt gebracht), daneben scheint man aber auch im Bereich der Mittelklasse nachlegen zu wollen, denn das Unternehmen hat auf für das Huawei* 7 eine Zertifizierung bei der FCC bekommen. Die Besonderheit dabei: aus den Daten get hervor, dass es zwei Modelle dieser Serie geben wird (wohl das Huawei Nova 7 und 7 pro) und beide Modelle mit 5G auf den Markt kommen werden. Das Nova 7 könnte damit das günstige 5G Modell werden, das Huawei in den nächste Monaten anbietet.

Bei MySmartprice schreibt man dazu:

As seen in the 3C certification image, both Huawei JEF-AN00 and Huawei JER-AN10 will feature up to 40W of fast charging (10VDC, 4A Max) and will be 5G-enabled handsets. Though the charging speeds are the same, the different model numbers lead us to speculate that these could be the Huawei Nova 7 and the Huawei Nova 7 Pro smartphones*. Which model number belongs to which potential device is anyone’s guess as of now.

In den Daten sieht man auch, dass beide Modelle wohl mit 40W Schnellladen auf den Markt kommen werden. Huawei hat also einige Feature der Topmodelle auch in die Geräte der Mittelklasse gepackt. Allerdings ist man sich auch bei MySmartPrice nicht ganz sicher, ob die Nummer wirklich zum Nova 7 gehören – es bleibt also eine Restunsicherheit was die Modelle betrifft.

Sicher kann man dagegen davon ausgehen, dass die neuen Geräte zwar mit Android* 10 auf den Markt kommen werden, aber die Google Core Apps nicht mehr verfügbar sind. Stattdessen kann man die Huawei Appl Gallery nutzen um neue Apps zu installieren. Das Unternehmen schreibt beim P40 lite als Disclaimer dazu:

Die Huawei P40 Serie basiert auf Android* 10 AOSP (Android* Open Source Project) und verfügt über die Huawei AppGallery. Die Huawei App Gallery eröffnet Ihnen den Zugang zur Welt der Apps und Services.

Mit der Huawei P40 Serie steht Ihnen eine breite Auswahl an Apps zur Verfügung. Sie können Apps driekt aus der Huawei AppGallery herunterladen. Darüber hinaus können Ihnen auch Dienste Dritter wie beispielsweise die AppSuche den Pfad zu weiteren Apps weisen. Weitere Information darüber, wie Sie Apps installieren können, erhalten Sie auf https://www.zukunftsversprechen.de/ oder über die Huawei Service Hotline unter 0800 7788 6633.

7

BILD Huawei Nova 6