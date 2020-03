Huawei* P40 und P40 pro – Internet aktivieren und deaktivieren – Auch bei der Huawei* P40 Serie ist das mobile Internet mit eine der wichtigsten Funktionen, denn ohne Datenübertragung funktionieren viele Apps nicht und sowohl soziale Netzwerke als auch Messenger sind nicht nutzbar. Daher ist es besonders ärgerlich, wenn die Geräte kein Netz* haben oder trotz Netz keine mobile Datenverbindung herstellen können. Dann ist der Funktionsumfang von Huawei* P40 und P40 pro deutlich eingeschränkt.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man die verschiedenen Formen der Datenverbindung bei Huawei P40 und P40 pro aktiviere und bei Bedarf auch wieder deaktiviert.

Huawei P40 und P40 im Vergleich

Huawei P40 und P40 pro – Internet aktivieren und deaktivieren

Eine mobile Datenverbindung versorgt uns mit Internet, unabhängig vom Standort. Damit können wir fast überall Inhalte online abrufen. Bei der Nutzung gilt es jedoch zu beachten, dass je nach Umständen Kosten entstehen können, beispielsweise im Ausland per Roaming oder beim unbewussten Aktivieren einer Datenautomatik. Das Internet lässt sich bei den Smartphones* auf verschiedenen Wegen abschalten. Nachfolgend werden drei Möglichkeiten aufgezeigt das mobile Internet beim Huawei abzuschalten.

FLUGMODUS AKTIVIEREN

Das ist zugegebenermaßen der „radikalste“ Ansatz, im Handbuch* des Huawei steht diesbezüglich:

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, deaktiviert Ihr Telefon automatisch Anrufe, mobile Datendienste, Bluetooth und WLAN. Bluetooth und WLAN können im Flugmodus dann manuell aktiviert werden.

Der Flugmodus lässt sich zügig über die Statusleiste einstellen. Diese nach unten ziehen und auf das “Flugzeug”-Symbol tippen. Außerdem lässt sich der Modus in den Einstellungen aktivieren. Diesbezüglich navigiert man über “Einstellungen” weiter zu “Drahtlos & Netzwerk”. In der Rubrik “Flugmodus” lässt sich diese Funktion per Schieberegler aktivieren.

MOBILE DATEN DEAKTIVIEREN

Bei dieser Variante wird lediglich das Internet deaktiviert, die restlichen Funktionen stehen jedoch weiterhin zu Verfügung. Im oben erwähnten Handbuch* wird lediglich die Variante über die Schnellleiste beschrieben. Entsprechend die Statusleiste nach unten ziehen und auf das “Mobile Daten”-Symbol mit zwei Pfeilen klicken. Der linke Pfeil zeigt nach oben und der rechte nach unten, wobei beide Pfeile in Längsrichtung halbiert sind, so dass es vielmehr zwei Linien mit jeweils einem kleinen Haken sind.

Die Deaktivierung der mobilen Daten über das Einstellungen-Menü wird in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben, deswegen wird der Vorgang anhand des Huawei erklärt:

Zunächst ruft man die “Einstellungen” auf und klickt auf „Mehr“. Anschließend tippt man auf „Mobilfunknetz“. Dort findet man einen Eintrag „Mobile Daten“. Diese Option lässt sich per Schieberegler (nach links) deaktivieren.

DATEN-ROAMING IM AUSLAND DEAKTIVIEREN

Bezüglich des Ausland-Roamings gibt es seit dem 15. Juni 2017 eine sehr kundenfreundliche Änderung, zumindest für das EU-Ausland. Grundlage der neuen Regelungen ist das Roam-Like-At-Home-Prinzip (RLAH-Prinzip). Dieses besagt zusammengefasst, das die Kosten für Gespräche, SMS und Internetverbindungen innerhalb den Ländern der EU nicht mehr kosten dürfen als im jeweiligen Heimatland. Allerdings können in Nicht-EU-Ländern weiterhin hohe Kosten entstehen, so dass es ratsam ist gegebenenfalls das Daten-Roaming zu deaktivieren. Bei Huawei kann man das Daten-Roaming wie folgt deaktivieren:

Zunächst das Menü “Einstellungen” öffnen. Anschließend auf “Mehr” klicken und zu “Mobilfunknetz” navigieren. Es erscheint unter anderem die Rubrik “Daten-Roaming“, per Schieberegler lässt sich die Funktion deaktivieren.

Die technischen Daten der neuen Modelle

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ Farben Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Keramik Weiß, Keramik Schwarz Display 6,1 Zoll, OLED*, 60 Hertz, 2340 x 1080 Pixel 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved Schutzklassen IP53 IP68 IP68 Prozessor Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Speicher 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar Akku 3800 mAh

22,5 Watt Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

27 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

40 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden Datenübertragung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Kamera Triple Kamera:

50MP, F1/1.9

16MP, f/2.2 Ultraweitwinkel

8MP, f/2.4 Telefoto

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Quad Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

12MP, f/3.4 Superzoom, OIS, 5X

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Penta Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

8MP, f/4.4 Superzoom, OIS, 10X

8MP, f/2.4, OIS Telefoto

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Maße und Gewicht 148,9 x 71,06 x 8,5mm

175g 158,2 x 72,6 x 8,95mm

209g 158,2 x 72,6 x 9mm

226g Preis 799€ 999€ noch unbekannt

Huawei P40 – der offizielle Trailer