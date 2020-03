Huawei* P40 und P40 pro – Reset und Werkseinstellung – Bei der Huawei* P40 Serie verzichtet das Unternehmen auf die bekannten Google Dienste und auch auf den Playstore. Stattdessen gibt es die Huawei* App Gallery um die Modelle mit Apps auszustatten. Ansonsten läuft auf Huawei P40 und P40 pro aber ein normales Android* 10 und daher gibt es die bekannten Funktionen zum Reset und der Werkseinstellung auch an den Orten, die man von älteren Android* Versionen her kennt. Wie man diese Funktionen einsetzt, wollen wir in diesem Artikel klären.

Sollte man indes nicht mehr auf das Smartphone* zugreifen können, so muss man den Reset über den Recovery Mode vornehmen. Im Benutzerhandbuch* steht nichts bezüglich des Recovery Modus, deswegen wird hierbei auf Online-Artikel zurückgegriffen. Prinzipiell gilt: beim Recovery werden alle Daten gelöscht. Daher sollte man auf diese Funktion nur zurückgreifen, wenn alles andere nicht mehr geht. Ansonsten ist es besser ein normales Reset zu versuchen, beispielsweise dann, wenn der Bildschirm schwarz bleibt, man die Geräte nicht mehr bedienen kann oder die Handys nicht mehr starten. Dann bleiben alle Daten erhalten.

Normaler Reset (ohne Datenlöschung)

Um die Geräte einfach neu zu starten einfach 10 Sekunden die Power On/ Off Taste gedrückt halten. Man drückt sie also länger, als man dies zum Herunterfahren des Geräts üblich tun würde. So umgeht man auch das Problem, dass man bei den meisten Geräten noch auf dem Bildschirm* auswählen muss zwischen “Herunterfahren” und “Neustart”. Hat man also circa 10 Sekunden die Taste gedrückt gehalten, dann startet das Huawei automatisch sofort neu.

RECOVERY-METHODE

Zu Beginn schaltet man das Gerät aus. Nachfolgend hält man den „Power-Button“ und „Volume-Up“ Button so lange gedrückt bis das Huawei-Logo und danach das EMUI icon erscheint. Mittels Lautstärketasten wählt man „wipe data/factory reset“ und bestätigt mit dem Power-Button.

„reboot system now“aus und das Anschließend erscheint erneut der Recovery-Modus. Nun wählt manaus und das Smartphone * wird neu gestartet. Das Gerät ist danach zurückgesetzt.

ZURÜCKSETZEN ÜBER CODE

Darüber hinaus gibt es für Huawei einen speziellen Code, welcher unter anderem das Zurücksetzen auf Werkseinstellung ermöglicht:

Zunächst das Nummernpad öffnen. Den Code *#*#2846579#*#* eingeben. Anschließend öffnet sich das “Project Menu”, dort wählt man “Restore Factory” aus und bestätigt die Auswahl nochmals.

Der Code führt somit nicht direkt zu einem Reset, sondern öffnet zunächst nur das “Project Menu”.

Um das Huawei P Smart (2019) neu zu starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste seitlich am Huawei gedrückt, bis die Anzeige ausgeschaltet wird. Das Huawei wird automatisch neu gestartet. Nun könnt Ihr wie gewohnt euer Smartphone* entsperren und das Huawei wurde neu gestartet.

Die technischen Daten der neuen Modelle

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ Farben Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Keramik Weiß, Keramik Schwarz Display 6,1 Zoll, OLED, 60 Hertz, 2340 x 1080 Pixel 6,58 Zoll, OLED, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved 6,58 Zoll, OLED, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved Schutzklassen IP53 IP68 IP68 Prozessor Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Speicher 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar Akku 3800 mAh

22,5 Watt Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

27 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

40 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden Datenübertragung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Kamera Triple Kamera:

50MP, F1/1.9

16MP, f/2.2 Ultraweitwinkel

8MP, f/2.4 Telefoto

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Quad Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

12MP, f/3.4 Superzoom, OIS, 5X

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Penta Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

8MP, f/4.4 Superzoom, OIS, 10X

8MP, f/2.4, OIS Telefoto

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Maße und Gewicht 148,9 x 71,06 x 8,5mm

175g 158,2 x 72,6 x 8,95mm

209g 158,2 x 72,6 x 9mm

226g Preis 799€ 999€ noch unbekannt

