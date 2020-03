iPhone 7* (plus) mit Vertrag und Allnet Flat – die aktuellen Preise und Angebote – Das iPhone 7* ist seit dem 16. September verfügbar und mittlerweile haben viele Anbieter und Discounter die Geräte in ihr Portfolio mit aufgenommen. Man bekommt das iPhone 7 sowohl ohne Vertrag bei den verschiedenen Online-Händlern als auch mit einer passenden Allnet Flatrate und einem Vertrag bei den großen Netzbetreibern und auch einigen kleineren Anbietern.

Die Preise für die neuen Modelle mit Vertrag sind aber noch vergleichsweise hoch. Man bekommt die Geräte derzeit nicht unter 40 Euro monatlich bzw. nur dann noch günstiger, wenn man eine sehr hohe Zuzahlung in Kauf nimmt. Die Preise gehen dann schnell in einen Bereich von 400 bis 500 Euro Kaufpreis und dann ist es unter Umständen sogar günstiger, auf ein Gerät ohne Tarif zurück zugreifen. Dazu bieten derzeit die meisten Provider die Geräte in erster Linie mit den teuren Allnet Flatrates (und natürlich mit Verträgen mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten) an. Bei den Discounter und den wirklich günstigen Handytarifen auf dem deutschen Markt findet man derzeit das iPhone 7* und auch das iPhone 7 plus noch nicht.

Die aktuellen Preise für das iPhone 7 mit Vertrag

Hinweis: Wer nur nach passenden Tarifen für ein iPhone (ohne Hardware) sucht, kann teilweise die besseren Angebote bekommen. Einen passenden Mobilfunk-Vergleich für Tarife und Flat die auch beim iPhone passen, gibt es beispielsweise hier oder für den Prepaid Bereich auf dieser Webseite für Prepaid iPhone Simkarten und Tarife.

21.03.2020 – Apple* iPhone 7 (32 GB) für 1 € Zuzahlung + Blau Allnet L (5 GB LTE mit 21,6 Mbit/s) für 17,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 431,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 432,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 18,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 338,95 € idealo-Preis für’s Smartphone*) => 3,91 € pro Monat

ZUM DEAL

18.01.2019 – Preisbörse bietet derzeit dieses Modell mit Congstar* Allnet Flat besonders günstig an. Inklusive einer 6GB Allnet Flat im Telekom* Netz gibt es derzeit das Apple* iPhone 7 (32 GB) für 99 € Zuzahlung:

Rechnerischer Preis pro Monat (Gesamtkosten / 24): 35,76 € mtl.

Effektivpreis (423,35 € idealo-Preis fürs Smartphone* eingerechnet) => 18,12 € mtl.

Zum Deal

24.10.2018 – Preisbörse24 hat die Preise für das iPhone 7 in Verbindung mit der 10GB Allnet Flat Otelo* MAX nochmal gesenkt und bietet die Geräte nun für 29.99 Euro monatlich und 4,95 Euro Kaufpreis an. Zum Deal

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

Die Lieferzeiten beim iPhone 7 sind derzeit immer noch recht hoch, die Situation wird aber langsam besser. Apple* arbeitet die Bestellungen nach und nach ab und damit sinken auch die Zeiten, die Neukunden auf ihre Geräte warten müssen. Bei den Angebote mit Vertrag bei den Netzbetreibern und Providern ist die Situation ähnlich. Noch bekommt man die Geräte nicht sofort geliefert, die Wartezeiten werden aber deutlich kürzer.

Wer etwas Geduld hat und das Gerät nicht sofort benötigt hat unter Umständen in den nächsten Monaten dazu noch die Chance auf das eine oder andere Schnäppchen. Besonders auf die Weihnachtszeit zu dürften die meisten Mobilfunk-Anbieter wieder sehr interessant weil preiswerte Pakete mit dem iPhone 7 schnüren. Apple Technik ist sehr beliebt als Weihnachtsgeschenk und das dürfte auch in diesem Jahr wieder so werden. Daher werden die Preise in den nächsten Monaten wohl (etwas) nach unten gehen und das wird man vor allem bei den Angebote des iPhone 7 mit Vertrag merken, dann hier haben die Anbieter die größten Möglichkeiten, Preise und Tarife zu verändern. Allerdings: eine Garantie für sinkende Preise gibt es nicht, diese Vermutung basiert lediglich auf den Erfahrungen der letzten Jahr.

Das sind die Neuerungen beim iPhone 7

Die Geräte werden dabei in fünf verschiedenen Farben angeboten: Diamantschwarz, Mattschwarz, Silber, Gold und Rosègold. Die beiden Schwarztöne sind dabei neu und es gibt sie nur bei den 2016er Modellen des iPhones. Dazu sind diese Farben auch nur mit den beiden größeren Speichervarianten des iPhone 7 zu bekommen. Man muss also mindestens 128 bis 256GB Speicher wählen um ein schwarzes Gerät bekommen zu können.

Die größte Neuerung dürfte beim iPhone 7 aber die Kamera sein – vor allem die neue Dual-Lens Kamera im iPhone 7 Plus. Es ist ebenfalls eine Neuerung, dass Apple diese Kamera nur dem plus-Modell spendiert hat und man im normalen iPhone 7 nur eine normale Kamera mit einer Linse bekommt. In der Ankündigung schreibt Apple zu den technischen Details der neuen Kamera:

iPhone 7 und iPhone 7 Plus machen die beliebteste Kamera der Welt dank vollständig neuer Kamerasysteme sogar noch besser. Die 12-Megapixel Kamera bietet eine optische Bildstabilisierung sowohl bei iPhone 7 als auch bei iPhone 7 Plus. Eine größere ƒ/1.8 Blende und ein Objektiv mit sechs Elementen ermöglichen hellere, detailreichere Fotos und Videos und eine breite Farberfassung sorgt für lebendigere, differenziertere Farben. iPhone 7 Plus kommt mit der gleichen 12-Megapixel Weitwinkelkamera wie iPhone 7 und bietet zusätzlich eine 12-Megapixel Kamera mit Teleobjektiv, die im Zusammenspiel einen zweifachen optischen Zoom und einen bis zu zehnfachen digitalen Zoom für Fotos bieten.

Bei der Technik des iPhone 7 hat das Unternehmen ebenfalls nachgelegt und bietet nun den neuen A10 Fusion Prozessor mit einer asymmetrischen Architektur an. Dieser neue Chip ist nicht nur schneller als alle Vorgängers sondern verbraucht dazu auch noch weniger Strom. Die Leistung des neuen Prozessors zeigt sich in den Benchmarks, in denen das iPhone 7 die Konkurrenz weit hinter sich lassen kann. Sowohl bei Geekbench als auch bei Antutu sind die Abstände zur Konkurrenz sehr hoch. Das iPhone 7 reiht sich dabei auf jeden Fall bei den Topmodellen 2016 mit ein und legt die Messlatte für künftige Geräte auf jeden Fall sehr hoch.

Für wen lohnt sich das neue iPhone 7?

Der hohe Preis für die neuen iPhone Modelle (der nicht ganz unerwartet kommt) könnte einige Nutzer abschrecken, aber Apple Geräte sind immer teuer und das Unternehmen lässt sich die Qualität der eigenen Geräte gut bezahlen. Bleibt die Frage, für wen sich das neue iPhone lohnt und ob ein Wechsel auf die neuste Version wirklich sinnvoll ist.

Wer ohnehin ein Apple Fan ist und jedes Jahr ein neues Handy braucht, wird an der Stelle sicher nicht lange überlegen. Dann liegt das Geld für das neue iPhone 7 sicher schon bereit.

Ansonsten muss man genau hinschauen. Die neuen Features im Bereich der Fotografie sind durchaus interessant und daher ist das neue iPhone auf jeden Fall eine Empfehlung für Nutzer, die häufiger Bilder oder Videos aufnehmen. Allerdings sollte man dann in jedem Fall zum iPhone 7 plus greifen, denn nur diese Variante hat die neuen, innovative Doppelkamera und bietet damit Zugriff auf alle neuen Funktionen im Bild-Bereich.

Dagegen lohnt sich im Normalfall ein Wechsel vom iPhone 6s wahrscheinlich nicht. Das neue Gerät ist zwar schneller und bietet etwas mehr Ausdauer, ansonsten sind die Neuerung im Vergleich zum Vorgänger aber eher überschaubar. Für viel Geld bekommt man hier als vergleichsweise wenig neue Technik und daher ist es an dieser Stelle wohl sinnvoller auf 2017 zu warten – und zu hoffen, dass Apple dann noch mehr Innovationen in das iPhone 8* packt.

Dazu kann es sich lohnen, mit dem Kauf noch etwas zu warten. Im Weihnachtsgeschäft dürfte es das iPhone 7 ohne Vertrag* wieder etwas günstiger geben und wahrscheinlich werden dann auch neue Sonderangebote mit Vertrag auf den Markt kommen. Wer also etwas Geduld mit bringt hat durchaus die Chance, die neuen iPhone Modelle mit und ohne Vertrag* etwas preiswerter zu bekommen. Das ist aber natürlich keine neue Erkenntnis sondern ist bei allen Modellen so – auch bei den Angeboten der Konkurrenz.

Video: der neuen Werbespot zum iPhone 7