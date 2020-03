iPhone: Email werden nicht verschickt – daran kann es liegen – man schließt sich an den WLAN an, stellt die Verbindung her und versucht anschließend eine E-Mail zu verschicken. Plötzlich merkt man, dass das Gerät eine Fehlermeldung anzeigt “E-Mails können nicht gesendet werden”. Was ist das und wie kann man das Problem beheben? Das erfahren die Leser im folgenden Artikel.