Keine Zeit zu sterben – Nokia* im neuen James-Bond-Film – Nokia* aka HMD Global hat Sony verdrängt und wird im neuen James-Bond Teil die Smartphones* der Agenten stellen. Damit will man die Marke wieder einem internationalen Publikum präsentieren und natürlich die eher stagnierenden Umsatzzahlen ankurbeln.

Das Unternehmen schreibt im Original dazu:

In Keine Zeit zu sterben wird eine Reihe von Nokia* Mobiltelefonen im Einsatz sein, die Teil einer integrierten Kampagne für die Bereiche Kino, Digital, Social, OOH und Einzelhandel sind. Am Internationalen Frauentag (8. März 2020) wird die Kampagne weltweit ausgerollt.

Weitere Nokia Phones, die in dem Film zu sehen sind, sind das Nokia 7.2 mit einer leistungsstarken 48 MP Triple-Kamera mit Quad-Pixel-Technologie und ZEISS Optik sowie das ikonische Nokia 3310, das die Fans kennen und lieben. Die Filmpartnerschaft ermöglicht es HMD Global, The Home of Nokia Phones, seinen Status als globaler Anbieter von Android*-Smartphones* zu manifestieren und sein Engagement für Sicherheit, Geschwindigkeit* und Innovation zu demonstrieren, um die Anforderungen der weltweit härtesten Kunden zu erfüllen: der MI6-Agenten.

In dem Film nutzt Agentin Nomi die komplette Bandbreite der Funktionen des neuen Nokia Portfolios, einschließlich des ersten 5G Nokia Smartphones*, das am 19. März vollständig enthüllt wird – rechtzeitig vor Keine Zeit zu sterben, das am 2. April 2020 in die Kinos kommt.

Mittlerweile ist es schon fast Tradition, dass in großen Hollywood Movies auch immer wieder Handymodelle beworben werden – man denke nur an die die Matrix Reihe und die Nokia 8110 Modelle.

Trailer: James Bond – keine Zeit zu sterben