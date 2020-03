nPerf Barometer zum mobilen Internet in Deutschland: Telekom* liegt vorn – nPerf bietet an sich eine App, mit der man die Geschwindigkeit und die Qualität der mobilen Datenverbindungen messen kann. Diese App wird von vielen Nutzer eingesetzt und auf Basis dieser Daten hat das Unternehmen nun einen Überblick über die mobilen Internet-Zugänge in Deutschland veröffentlicht.

Dabei lag die Telekom* vorn, im Netztest von nPerf konnte das Unternehmen sowohl beim Speed* im Upload und Download als auch bei den erfolgreichen Verbindungen punkten.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Test:

Diese Studie basiert auf Tests, die von Benutzern der mobilen Anwendung nPerf durchgeführt wurden, die auf iOS, Android* und Windows Phone verfügbar ist. Im Jahr 2019 führten Benutzer der nPerf-Anwendung 72.642 Tests durch. Da T-Mobile bei Download- und Upload-Geschwindigkeiten deutlich auf Platz 1 steht und seinen ersten Platz in der Latenz mit Vodafone* teilt, hat T-Mobile einen guten Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern, da es auch beim Surfen und Streaming im Internet sehr gute Ergebnisse erzielt.

Die Mobilfunk-Netze in Deutschland werden regelmäßig Netztest verschiedener Anbieter unterzogen und in der Regel kann die Telekom* dabei am besten abschneiden. Es ist also keine große Überraschung, dass die Telekom auch diesmal als bestes Netz punkte kann. Im Vergleich zu anderen Ansätzen ist der Tests von NPerf aber sehr praxisnah, da er direkt von den Nutzer gemacht wird und es keine separaten Testfahrten gibt – damit ergibt sich ein deutlich anwendungsnäheres Bild als bei anderen Tests.

Die Daten sehen dabei wie folgt aus:

Den kompletten Bericht gibt es hier zum Download

Für die Auswertung sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass diese Zahlen nur dann gelten, wenn der Tarif sie auch unterstützt. Viele Discounter im Telekom Netz haben beispielsweise Speed* bis maximal 25MBit/s – dann nützt die höhere Übertragungsgeschwindigkeit im Telekom Netz bis 39Mbit/s natürlich auch nichts, wenn der Handytarif oder die Prepaidkarte diese nicht erlaubt.