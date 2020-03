Nokia*: Fahrplan für Android* 10 verzögert sich etwas – Nokia* hat den Fahrplan für die Android* 10 Updates für die letzten Modelle ohne Android* 10 etwas nach hinten verschoben. Hier macht sich auch Covid19 bemerkbar, allerdings ist die Verzögerung noch zu verschmerzen. Die neuen Daten können in der aktuellen Grafik entnommen werden:

Offiziell: Nokia liefert Android 10 für drei weitere Modelle aus

Mit dem Start des neuen Jahres gibt es auch die neuste Android Version für drei weitere Modelle aus der Nokia*-Serie. Das Unternehmen bietet Android 10 nun auch für das Nokia 6.1, das Nokia 6.1 plus und das Nokia 7 plus an. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

HMD Global, Home of Nokia Phones, gibt heute bekannt, dass neben dem Nokia 7.1, Nokia 9 PureView und Nokia 8.1 nun auch für das Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus und Nokia 6.1 die neueste Betriebssystemversion zur Verfügung steht. Somit haben seit dem offiziellen Start sechs Nokia Smartphones* das neueste Android Betriebssystem erhalten. HMD Global hat damit sein Versprechen zur Aktualisierung von drei Geräten in Q4 2019 und drei weiteren in Q1 2020 eingehalten.

Die neue Version steht dabei kostenlos zur Aktualisierung auf den Geräten zur Verfügung.

UPDATE: Nokia hat nun auch angekündigt, dass Android für das Nokia 8.1 bereits für das Update ist. Die finale Version wurde zwar noch nicht veröffentlicht, soll aber bald ausgerollt werden. Nutzer des Nokia 8.1 sollten also im Auge behalten, ob bereits eine aktualisierte Variante auf den Modellen angezeigt wird.

Offiziell: Nokia startet Android 10 Update ab Oktober 2019 – Nokia hat den offiziellen Fahrplan für die Android 10 Updates der aktuellen Geräte gestartet und damit wissen Nutzer nun, wann für ihre Modelle Android 10 zur Verfügung stehen wird.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global, sagt: “Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der schnellen Bereitstellung von Software-Updates waren Nokia Smartphones* das erste komplette Portfolio, das von einem Upgrade von Android Nougat auf Android Oreo und dann Android Pie profitierte. Wir waren der schnellste Hersteller, der ein Upgrade von Android Oreo auf Android Pie in der gesamten Produktpalette anbieten konnte. Der heutige Rollout-Plan sieht noch schnellere Upgrades von Android Pie auf Android 10 vor. Wir sind außerdem der einzige Hersteller, der sich zu 100% dafür einsetzt, das neueste Android über das gesamte Portfolio anzubieten. Vielen Dank an alle, die in unseren Beta-Programmen dazu beitragen, unser einzigartiges Android- Versprechen fortzuführen und sicherzustellen, dass das Nokia-Handy-Erlebnis immer besser wird.“

Die ersten Modelle mit der neusten Android Version werden dabei das Nokia 7.1, Nokia 8.1 und das Nokia 9 sein, die ab dem 4. Quartal 2019 (also ab Oktober 2019), mit Android 10 ausgestattet werden.

Danach folgen die Modelle Nokia 6.1, 6.1 plus und Nokia 7 plus ab Anfang 2020 und im Anschluss gibt es das Android 10 Update auch für Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 und Nokia 4.4. Gegen Ende des ersten Quartals sollen auch Nokia 1.1, Nokia 5.1 und Nokia 8 Scirocco Android 10 bekommen.

Im zweiten Quartal 2020 steht dann das Update von Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 und Nokia 1 an.

Genauere Termin für den Start gibt es bisher leider noch nicht, aber damit ist Nokia zumindest konkreter als viele andere Hersteller, die noch gar keine Daten zum Update auf Android 10 veröffentlicht haben. Modelle die hier noch nicht mit aufgeführt sind, werden wahrscheinlich auch kein Android 10 bekommen.

Die neuen Android 10 Funktionen im Überblick