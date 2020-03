UPDATE: OnePlus 8 Lite soll im Juli auf den Markt kommen

OnePlus 8 Lite soll im Juli auf den Markt kommen – Mittlerweile gibt es eine Reihe Quellen, die das OnePlus 8 lite bestätigt haben, so dass man recht sicher von einer neuen Version zu einem günstigeren Preis ausgehen kann. Die neuen Modelle sollen dazu bereits im Juli auf den Markt kommen.

Bei 91mobiles schreibt man dazu:

The tipster also adds that the OnePlus 8 Lite will be available in India as well as worldwide by July. However, there is no confirmation whether the launch event or the release will be in the month of July. In fact, an early launch is also possible.

Eine offizielle Bestätigung für diesen Launch gibt es aber noch nicht.

OnePlus 8 Lite – arbeitet OnePlus an einem günstigeren Einsteigermodell?

OnePlus arbeitet derzeit am OnePlus 8, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll und es gibt Gerüchte, dass angeblich 2020 auch eine Lite-Version geplant ist, die im etwas preisgünstigeren Bereich angesiedelt sein soll. Auf Twitter sind auch bereits entsprechende Bilder aufgetaucht, die ein Konzept der neuen Smartphones auf Basis der bekannten Informationen zeigen.

UPDATE: OneLeaks hat neue Bilder dazu gefertigt, die auf den aktuellen Gerüchten um das neue Gerät basieren. Das sind wie immer keine offiziellen Render, sondern Konzepte nach den verfügbaren Infos.

Das Unternehmen hatte dabei bereits vor einigen Jahren Versuche in diese Richtung unternommen. Das OnePlus X war ein Smartphone* im Einsteiger-Bereich, das sehr schick aussah und preislich unter 250 Euro lag. Vor allem die Version in Weiß und Gold kam gut bei den Nutzern an.

Allerdings war das OnePlus X wohl wirtschaftlich kein richtiger Erfolg, daher gab es nach 2015 keinen weiteren Versuch in diese Richtung. OnePlus setzt stattdessen eher auf die Strategie von Apple* und positioniert sich im Bereich der Topmodelle (mit etwas preislichem Abstand zu den anderen Herstellern).

Daher ist ein OnePlus 8 lite auch eher eine Überraschung, denn es passt kaum in die aktuelle Strategie von OnePlus und das Unternehmen hat bisher auf Nachfragen auch immer wieder sehr deutlich klar gemacht, dass man kein Budget-Phone mehr plant. Allerdings ändert sich der Markt natürlich auch sehr schnell und daher kann so eine Entscheidung hin zu einem neuen Lite-Modell mittlerweile durchaus möglich sein. Immerhin ist OnePlus nicht mehr das kleine Unternehmen von 2015, sondern hat deutlich mehr finanzielle Möglichkeiten und auch deutlich mehr Vertriebspower.

Dennoch sollte man die Gerüchte um ein OnePlus 8 lite eher kritisch und mit einigen Zweifeln betrachten. Es ist auch nicht unbedingt ersichtlich, warum das Unternehmen in diesen Bereich aktiv werden will, denn vor allem im Einsteiger-Bereich gibt es einige Marken und viele Modelle – also auch viel Konkurrenz. OnePlus wäre nur ein weiterer Player in einem recht harten Markt. Dazu würde man sich möglicherweise auch die Marke OnePlus verwässern in dem man nicht nur Topmodelle anbietet – daher bleibt abzuwarten, wie zuverlässige die Hinweise auf das OnePlus 8 lite wirklich sind.