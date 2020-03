Samsung* Galaxy Tab S6 lite – Bilder und Zertifizierung aufgetaucht – Samsung* arbeitet derzeit wohl an einer günstigeren Variante der Tablet Serie und mittlerweile gibt es auch Bilder von erwarteten Galaxy Tab S6 lite. Dazu haben die Geräte auch bereits eine Reihe von Zertifizierungen abgeschlossen, was darauf hindeutet, dass ein Marktstart dieser Tablets wohl gar nicht mehr so weit entfernt liegt.

Die Geräte bekommt dabei Android* 10 und den Exynos 9611 Prozenssor von Samsung*, dazu gibt es 4GB RAM und entweder 64GB oder 128GB internen Speicher. Der Bildschirm* soll 10,5 Zoll groß werden. Dazu gibt es wohl einen S-Pen direkt mit dazu – die Bedienung orientiert sich also am Pen.

Bei Sammobile schreibt man zur neuen Lite-Version:

Samsung is planning to launch a trimmed down version of its flagship tablet in the form of Galaxy Tab S6 Lite. The information about the upcoming tablet first came to light three weeks ago when the device received Bluetooth SIG certification. Now, the tablet has received the mandatory FCC certification, and the supporting documents reveal some of its features.

The Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615) features LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 (with LE), and ANT+ connectivity. The tablet will also be released in the Wi-Fi only variant, and it could carry the model number SM-P610. The Wi-Fi only variant was revealed on the NCC certification website last week.

Das passende Bild dazu hat mittlerweile Evan Blass geleakt, wobei er keinen Namen dazu genannt hat, aber die Details deuten sehr stark auf das Tab S6 lite hin.

Bisher gibt es leider keinen konkreten Termin, wann das Tab S6 lite auf den Markt kommen wird – wahrscheinlich gibt es da auch noch einige Unklarheiten durch die Corona Pandemie. Offen ist auch noch, wie hoch der Preis für das neue Tablet ausfallen wird. Man kann davon ausgehen, dass der Preis für das Lite sehr wichtig werden wird, ob die Modelle gut auf dem Markt ankommen oder die Nutzer liegen zum normalen S6 greifen werden.