TCL Konzept – so könnte die Zukunft der faltbaren Smartphones* aussehen – 2019 kamen die ersten faltbaren Handys und Smartphones* auf dem Markt und der Start war überschattet von Qualitätsproblemen und nach wie vor gibt es unzufriedene Kunden – auch beim aktuellen Galaxy Flip Z von Samsung*. Selbst in der zweiten Gerätegeneration konnte das Unternehmen damit die eigenen Qualitätsanforderungen nur mit Mühe erreichen.

TCL hat nun ein neues Konzept vorgestellt, dass zeigen könnte, wie es in Zukunft in diesem Bereich weiter geht. Man sieht ein Modell mit 3 Bildschirmen und zwei Faltstellen, dass sich einfach ausziehen lässt und dann Tabletgröße erreicht. Zusammengeklappt ist es dann ein sehr dickes Smartphones*, ausgeklappt kann man die dreifache Bildschirmgröße nutzen.

Es scheint sich dabei allerdings nur um ein Konzept zu handeln und es bleibt offen, wie weit dieser Ansatz von einer Serienreife entfernt ist. Die Faltbereich sehen allerdings noch recht dick aus und wirken sehr rustikal, im Video dazu sieht man auch, dass die Bedienung noch eher schwierig ist. TCL scheint also noch recht viel Entwicklungsarbeit investieren zu müssen, um die Geräte für den Endverbraucher tauglich zu machen. Nach wie vor sind faltbare Display also eine Herausforderung sowohl bei der Produktion als auch beim Einsatz.

Das Video zum Konzept auf Twitter im Original:

I initially thought maybe the display wound around a spool on the side when stowed … but instead it just slides behind the back casing. As @MaxWinebach said to me, potentially a cool opportunity to make the back cover transparent so the user can "digitally" customize the color. pic.twitter.com/Y7Ep3FQINp

— Michael Fisher (@theMrMobile) March 5, 2020