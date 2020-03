Xiaomi*: neue Modelle sollen offiziell am 27. März vorgestellt werden – Nach der Absage des MWC 2020 in Barcelona aufgrund des Corona Virus musste auch Xiaomi* den Fahrplan für die Vorstellung der neuen Geräte ändern, denn bisher war geplant, die neusten Modelle auf dem MWC zu präsentieren. Auch andere Unternehmen waren und sind davon betroffen.

Bei Xiaomi* hat man nun einen Termin gefunden und wird die neusten Smartphones* nun offiziell am 27. März vorstellen. Es wird wohl ein Online-Event werden, denn nach wie vor werden Großveranstaltungen eher kritisch gesehen. Daher dürfen die meisten Nutzer die Vorstellung im Livestream verfolgen.

Das Unternehmen hat leider noch nicht mitgeteilt, was man bei diesem Event am 27. März konkret vorstellen möchte. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Mi 10 und Mi 10 Pro Smartphones* für Europa und Deutschland vorgestellt werden. In China sind diese Geräte bereits im Handel, in der restliche Welt muss man noch darauf warten. Bei Event wird es daher wohl sowohl die Preise für Deutschland als auch die Termine für den Verkaufsstart von Mi 10 und Mi 10 Pro geben.

Möglicherweise stellt Xiaomi auch noch andere Produkte vor, dazu gibt es bisher aber noch keine Details. Duchaus also denkbar, dass das Unternehmen auch noch einige Überraschungen vorbereitet hat.