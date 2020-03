Xiaomi* – Patent für interessantes neues Notch-Design aufgetaucht – Xiaomi* experimentiert gerne mit dem Design der Modelle wie man an der Mi Mix Serie mit dem Mi Mix Alpha sieht (das leider immer noch nicht verfügbar ist). Nun gibt es ein neues Patent, dass einen interessanten Ansatz zeigt, wie man Platz für eine Kamera im oberen Rahmen schaffen kann, ohne auf eine herkömmlich (auffällige) Notch zu setzen.

Xiaomi* geht dabei den Weg eines geschwungen Rahmens am oberen Ende. Der Schwung geht dabei über die gesamte Oberseite und in der Mitte erreicht er die höchste Dicke. Dort wäre dann Platz für eine Frontkamera und weitere Technik und je nachdem, wie dieser Schwung konzipiert ist, auch für zwei Objektive. Der neue Ansatz wird im Patent als “Convex Notch” bezeichnet und könnte eine Lösung sein, wie man ohne Öffnung im Display auskommt.

Insgesamt wirkt dieser Ansatz deutlich weniger störend als eine normale Notch und fügt sich sehr stimmig in die Modelle ein. Man kann sich dazu vorstellen, dass es kaum noch auffällt, wenn beispielsweise der Hintergrund des Display dieses Element aufgreift.

Konzept: Mi Mix Alpha

Am Mi Mix Alpha sieht man allerdings sehr schön, dass ein Patent alleine noch keine Garantie ist, dass die entsprechenden Geräte auch in den Handel kommen und auch ein Prototyp bedeutet noch keine Sicherheit, dass ein Serienmodell folgt. Es gibt bisher auch noch keine Hinweise, ob bei welchem Modell Xiaomi eventuell plant, diese Form des Designs einzusetzen. Insgesamt geht die Forschung eher dahin, die Kamera komplett unter das Display zu verbannen. Daher scheint dieser Ansatz mit dem “Convex Notch” eher für Mittelklasse-Modelle geeignet zu sein, die noch nicht auf ein teures Oberklasse-Display setzen. Das ist aber nur eine Vermutung. Daher sollte man auch bei diesem Patent noch nicht zu sehr darauf bauen, dass zeitnah Gerät damit in den Handel kommen.