1&1: Preis für Gigabit Internet-Anschluss sinkt auf 39.99 Euro im ersten Jahr – 1&1 senkt ab sofort den Preis für den 1&1 Glasfaser 1.000 Anschluss und bietet diesen Tarif nun ab 39.99 Euro monatlich an. Mit diesem Breitband-Anschluss kann man bereits in Gigabit-Geschwindigkeit* surfen und erreicht damit Geschwindigkeiten bis 1.000Mbit/s (entspricht 1 Gigabit/s). Der günstige Preis ist allerdings auf das erste Jahr begrenzt, danach steigt der Preis für den Anschluss auf 69.99 Euro pro Monat. Wie der Name schon sagt wird dieser Anschluss im Glasfaser-Netz realisiert.

Das 1&1 Gigabit-Ausbaugebiet ist allerdings noch vergleichsweise gering. Das Unternehmen schreibt selbst zur Verfügbarkeit:

1&1 Glasfaser 1.000 wird über die eigene Aggregator-Plattform von 1&1 realisiert, die nach dem Open Access Modell aufgebaut ist. Dazu bindet 1&1 Glasfaser-Hausanschlüsse regionaler Netzbetreiber an die 1&1-Infrastruktur an. Realisiert wird diese Plattform über das Glasfasernetz von 1&1 Versatel.

Die Glasfaser-Tarife stehen in ersten Ausbaugebieten über die Partner wilhelm.tel in Schleswig-Holstein und Hamburg, über RKOM in Ostbayern wie Regensburg und Deggendorf und über comingolstadt in Ingolstadt zur Verfügung. Weitere Gebiete sowie Open Access Partner werden folgen.

Tarifbestandteile sind weiterhin eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz sowie ISDN-Komfort mit bis zu 10 Rufnummern. Optional können bis zu 5 SIM-Karten mit je 100 MB Datenvolumen im Rahmen der 1&1 Handy-Flat & Internet kostenfrei hinzugebucht werden.

Bisher gibt es auf dem Markt nur sehr wenige Gigabit Internet Anbieter und in der Regel sind die Preise auch noch sehr hoch. Teilweise zahlt man mehr als 100 Euro pro Monat für die diese Geschwindigkeiten. Dazu ist der Ausbau auch noch sehr unterschiedlich: in einigen Bundesländern gibt es schon sehr viele Anschlüsse, die diese Technik unterstützen, vor allem auf den Land haben aber nur wenige Haushalt Zugriffe auf Gigabit Speed. Besonders gut sind die Anschlüsse in den Stadtstaaten wie Hamburg oder Bremen, hier haben fast alle Haushalte auch Gigabit-Anschlüsse (wenn sie es denn möchten). Es kommt also auch bei anderen Anbietern sehr darauf an, wo man wohnt. Nur in Gebieten mit Glasfaser-Ausbau ist Gigabit Internet bereits verfügbar.

Die komplette Auswertung dazu gibt es im Breitband-Bericht der Bundesregierung: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/bericht-zum-breitbandatlas-mitte-2019-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile