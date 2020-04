Always On Display (AOD) – das steckt hinter der Funktion und so aktiviert man es

Always on Display – was ist das?

Die besagte Option stellt einen Umgang mit dem Smartphone* – dieser sollte die erwähnte Funktion besitzen, so ist es bei Samsung* Galaxy S20* und S10 der Fall – dar, bei welchem die wichtigen Informationen durch eine App auf dem Bildschirm* angezeigt werden, ohne dabei das Gerät entsperren zu müssen. Will man also nach der Uhrzeit oder den neusten Nachrichten gucken, wird “Always on Display” hierfür passend sein. Außerdem wird dadurch der Akku geschont, welcher im anderen Fall für das Entsperren und Aufrufen genutzt worden wäre, mit der Funktion aber “zurückhaltend”, also effizienter eingeblendet werden. Es leuchten dabei nur die Pixel, welche auch genutzt werden, alle anderen bleiben dabei schwarz.

Das bedeutet natürlich auch, dass etwas mehr Akkuleistung verbraucht wird. Diese Technik belastet also den Akku zusätzlich, allerdings nur einem sehr geringen Umfang. Samsung* selbst schreibt von weniger als 1 Prozent Mehrverbrauch in einer Stunde durch die AOD Technik. Unabhängig davon kann man aber natürlich im Notfall (wenn kein Ladekabel in der Nähe ist) diese Funktion abschalten um etwas Akku zu sparen.