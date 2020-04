Audible – so nutzt man den Anbieter auf Handys und Smartphones – Audible bietet nach eigenen Angaben “ein nahezu unbegrenztes Hörvergnügen” und hat sich im Laufe der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt, technisch als auch im Angebot. Wer Hörbücher auf unterschiedlichen Geräten nutzen möchte, gerne zwischen Printausgabe und Hörbuch wechselt und auf unterschiedliche Funktionen wert legt, ist bei Audible genau richtig.

Was bietet Audible und wie funktioniert Audible?

Audible bietet eine riesige Auswahl an Hörbüchern, die auf Tablet, Smartphone* oder über den Computer gehört werden können. Über ein Amazon-Konto erfolgt die Anmeldung bei Audible. Nach erfolgter Anmeldung kann ein Titel ausgewählt und gekauft werden. Der Titel wird heruntergeladen, hierfür ist am PC das Programm Audible Download Manager erforderlich. Dieses Programm lässt sich schnell und einfach direkt bei Audible herunterladen. Nun kann ein Gerät ausgewählt werden, auf dem das Hörbuch abgespielt werden soll.

Audible bietet nach eigenen Aussagen über 200.000 Titel. Damit ist die Amazon Tochter Marktführer in diesem Bereich. Das Angebot umfasst von literarischen Klassikern über Fantasy- und Science-Fiction-Hörbüchern bis hin zu Liebesromanen. Neben einzelnen Hörbüchern gibt es auch atmosphärische Hörspiele, interessante Podcasts, Eigenproduktionen und spannende Hörbuchserien. Neben Klassikern wie Game of Thrones und Harry Potter finden sich viele weitere tolle Hörbuchreihen bei Audible. Wer sich einen Überblick über das gesamte Sortiment verschaffen will, für den lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Webseite – Bringen Sie Zeit zum Stöbern mit!

Mehrere Geräte – Einzelkauf oder Abo

Audible Hörbücher lassen sich auf bis zu drei Geräten abspielen. Es besteht die Möglichkeit des Einzeldownloads. Diese liegen meist deutlich unter dem Preis einer CD. Für 9,95 Euro pro Monat kann ein Abo abgeschlossen werden. Dieses Abo beinhaltet ein Hörbuch pro Monat. Sollte es einen Monat geben, in dem kein Hörbuch ausgewählt wird, erhält der Abonnent im nächsten Monat zwei Hörbücher. Die Guthaben summieren sich und verfallen nicht nach Ablauf des Monats. Das Abo lässt sich bequem per Mail oder Chat kündigen. Selbst nach einer Kündigung können die Hörbücher weitergenutzt und auch heruntergeladen werden. Wer nicht kündigen möchte, macht eine dreimonatige Zahlungspause. Während dieser Pause verfällt das Guthaben ebenfalls nicht.

Was zeichnet die Audible App aus?

Audible bietet mehr als 200 000 Hörbücher an. Die Auswahl besteht aus aktuellen Büchern, exklusiven Produktionen, Hörspielen, Podcasts und Sprachkursen. Häufig werden ungekürzte Originalversionen der jeweiligen Hörbücher angeboten, Verlagstitel sind ebenso erhältlich wie Eigenproduktionen. Was Audible ebenfalls auszeichnet, ist die Möglichkeit, Printausgaben und Hörbücher herunterzuladen. Das Switchen zwischen beiden Varianten ist einfach und funktioniert einwandfrei.

Funktionen der Audible App

Die Audible App bietet neben der Möglichkeit, bei vielen Bücher die Hörversion und die Printausgabe herunterzuladen, einige weitere Funktionen. Zu diesen Funktionen gehört die Sleep-Funktion. Wer gerne abends vor dem Einschlafen noch ein wenig Hörbuch genießen möchte, stellt eine bestimmte Zeit ein. Audible läuft dann, bis die Zeit um ist. Kapitellisten geben einen Überblick. Lesezeichen lasen sich einfach, schnell und bequem setzen. Ein Hin- und Herspringen in einem Buch funktioniert ebenfalls hervorragend.

Die Audible App – besser als die Konkurrenz?

Die Audible App ist schon eine ganze Zeit am Markt präsent und mittlerweile technisch sehr ausgereift. Alle Funktionen sowie das Herunterladen funktionieren einfach und schnell. Die Bedienung ist sehr nutzerfreundlich und schnell zu verstehen. Das Angebot umfasst mehr als 200 000 Hörbücher. Die Kündigung eines Abos ist problemlos per Mail möglich. Und auch nach der Beendigung eines Abos sind die gekauften Hörbücher noch verfügbar und können erneut heruntergeladen werden. Wer nicht kündigen möchte, hat die Möglichkeit, eine dreimonatige Pause zu machen, in der auch keine Kosten anfallen. Und falls ein Hörbuch mal nicht gefällt, kann es zurückgegeben werden. Der bezahlte Betrag wird zurückerstattet. Jede Menge Vorteile, die die Konkurrenz nicht zu bieten hat.

Wo ist die Audible App erhältlich und wie wird sie verwendet?

Die Audible App ist über den Google Play Store oder iOS App Store erhältlich. Für Windows 10 gibt es ebenfalls eine Audible App. Sie ist unabhängig vom System für jeden erhältlich. Auf allen drei Systemen lässt sich die Audible App installieren. Nach der Installation kann ein Hörbuch ausgesucht, heruntergeladen und direkt über die App abgespielt werden.

Fazit

Audible bietet für Hörbuch-Freunde eine riesige Auswahl, eine einfache Bedienung und zahlreiche praktische Funktionen. Die Audible App ist für Menschen, die selten ein Hörbuch genießen genauso geeignet wie für diejenigen, die viel hören. Jeder entscheidet selbst, wann er wie viele Hörbücher kauft. Ein Buch ist im Monatspreis für das Abo enthalten. Diejenigen, die gerne zwischen Printausgabe und Hörbuchversion hin- und herspringen, haben diese Möglichkeit bei der Audible App ebenfalls. Die Audible App bietet einen Monat zur Probe kostenfrei, so kann sich jeder selbst überzeugen.