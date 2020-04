Black Shark launch die neusten JOYUI 11 Betriebssystem-Version – Black Shark hat eine neue Version der eigenen Benutzeroberfläche vorgestellt und bietet das neue JOYUI 11 ab sofort für die Smartphones der Black Shark 2 Serie an. Das neue Update basiert dabei auf Android* 10 und bringt eine ganze Reihe von neuen Funktionen mit.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

“We manifest our commitment to create the unmatched gaming experience through our latest operation system, JOYUI 11. Thanks to our strong capability of technical innovation , this new operation system can build the comprehensive experience not only for gaming but also for basic smartphone* utilization because it is built upon the Android* 10 .” sa id Harrison Luo (Yuzhou Luo), CEO of Black Shark .

Die neuen Funktionen sehen dabei wie folgt aus:

Das Update bringt auch viele weitere neue Funktionen, einschließlich schneller Antwort, dualer Apps, quick ball, Einhandmodus usw.

Die Geräte der Black Shark 2-Serie sind jetzt mit dem Mi-Konto und der Mi-Cloud kompatibel.

Dies wird für Find M y Phone, Back U p und Data Sync verfügbar sein

die automatische Klassifizierung von PDF-, Word-, Excel- und PPT-Dateien zur Vereinfachung der Datei

Verwaltung

und die Standortinformationen werden während des Netzwerkscans geschützt, um eine Verfolgung zu verhindern. Auch neu: der verbesserte Google-Sicherheitspatch für Sicherheit und Stabilität.

236 neue Emoji wurden hinzugefügt

Die JOYUI 11 Version wird ab sofort für Black Shark 2 und 2 pro verteilt und die Auslieferung soll bis 6. Mai abgeschlossen sein. Wer aktuell also noch keine neue Version auf dem eigenen Modell angezeigt bekommt, muss eventuell noch einige Tage waren, bis JOYUI 11 auch für das eigene Modell angeboten wird. Alternativ kann man selbst versuchen unter Einstellungen nach einer neue Aktualisierung zu suchen und diese zu installieren.