Deinstallierte Apps aus Google Play Store entfernen oder wiederfinden

Entfernte Apps wiederfinden oder aus dem Play Store löschen. Wer kennt das nicht? Man hat unzählige Apps auf dem Smartphone* von denen man viele nicht mehr nutzt. Will man eine neue installieren stellt man dann auf einmal fest, dass das Handy keinen Speicherplatz mehr hergibt. In aller Eile löscht man dann beliebige Anwendungen und merkt ein paar Wochen später, dass man sie doch wieder brauch. Doch wie findet man diese Apps dann wieder? Hier kann der Google Play Store Abhilfe schaffen. Die Apps sind zwar nicht mehr installiert, werden aber unter dem Menüreiter “Meine Apps” weiterhin angezeigt.

So findet man entfernte Apps im Play-Store

Um dort hin zu gelangen öffnet man zuerst einmal den Google Play Store. Dieser ist entweder als Shortcut auf dem Homescreen vorhanden oder über das Menü erreichbar. Hat man den Store geöffnet, kann man über die Optionen Taste das Menü zum Markt öffnen. An der ersten Stelle findet man hier den Eintrag “Meine Apps”. Bei Auswahl leitet dieser zu einem entsprechendem Untermenü weiter. Hier werden unter dem Reiter “Installiert” auf dem Smartphone* vorhandene Apps angezeigt und unter dem Reiter “Alle” alle bisher über den Google Play Store installierten Apps. Um zu diesem Reiter zu gelangen reicht es einmal auf den Display zur Seite zu wischen. Im Reiter angekommen hat man nun verschiedene Möglichkeiten. Wählt man eine beliebige App aus gelangt man auf die Shop-Seite im Store und kann die App wieder bequem installieren. Will man einen App-Eintrag im Playstore endgültig löschen, reicht es bei entfernten Apps auf das Kreuz im oberen rechten Bereich des Eintrags zu klicken. Danach erscheint eine Bestätigungsabfrage, die man mit “Ok” beantworten muss um die App endgültig aus dem Store zu löschen. Danach ist der Eintrag aus der Liste entfernt. Dies ist vor allem ratsam wenn man sich eine bessere Übersicht in der Sektion “Meine Apps” im Play Store verschaffen will.

