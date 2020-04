Gigabit Internet – so unterschiedlich ist die Versorgung in Deutschland – Bei den Internet-Anschlüssen sind die verfügbaren Geschwindigkeiten im letzten Jahr deutlich angestiegen, zumindest wenn man in der richtigen Region wohnt. Die neusten Angebote sind dabei die sogenannten Gigabit Anschlüsse. Diese gab es schon länger, aber zu Preise, die für private Haushalte selten interessant waren. Nun sind die Angebote preislich in einem Bereich angekommen, der auch für den Massenmarkt interessant ist. Unter Gigabit Internet verstecht man dabei Anschlüsse mit mehr als 1000Mbit/s.

Allerdings haben bisher nur wenige deutsche Nutzer Zugriff auf diese Geschwindigkeiten. Nach Angaben des aktuellen Breitbandberichtes haben gerade einmal 34 Prozent der deutschen Nutzer einen Gigabit Anschluss oder die Möglichkeit, einen zu nutzen. Die Mehrheit in Deutschland surft also weiterhin deutlich langsamer

Die Verteilung ist dabei nicht nur im Bereich Stadt und Land sehr unterschiedlich, sondern auch im Vergleich der Bundesländer. Hier ist natürlich auch ausschlaggebend, wie groß der Anteil der Ballungsgebiete in den jeweiligen Ländern ist. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen haben dazu natürlich einen Vorteil, weil es nur städtische Regionen gibt. Allerdings sieht man auch an Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Bayern, dass Gigabit Ausbau auch in der Fläche geht.

Die Verteilung von Gigabit-Anschlüssen in Deutschland

Zukünftig soll es in Deutschland Gigabit für alle bieten. Die Bundesregierung möchte den flächendeckenden Ausbau aller Anschlüsse mit Gigabit Speed* bis 2025. Konkret schreibt die Bundesregierung dazu:

Darüber hinaus haben die Mitglieder der Netzallianz die “Zukunftsoffensive Gigabit-Deutschland” beschlossen. Ziel der gemeinsamen Strategie ist es, 100 Milliarden Euro zu investieren, um bis 2025 in ganz Deutschland ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz zu errichten. Damit sollen Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich ermöglicht werden.

Davon sind wir bisher aber noch recht weit entfernt und es wird daher noch einige Anstrengung brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Leider ist es auch schöne Tradition, dass Deutschland diese Ausbauziele nicht erreicht. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn auch beim Gigabit Internet die vollständige Versorgung in Deutschland nicht geschafft wird.