Gute Nachricht für Nokia* Foto-Fans: Nokia* 9 Nachfolger soll OIS bekommen – Das Nokia* 9 war als professionelles Foto-Handy angekündigt, nun scheint Nokia an einem Nachfolger (möglicherweise das Nokia 9.1 oder gleich das Nokia 9.2) zu arbeiten, der einige der Schwächen der Nokia Modelle ausbessern soll und vor allem die Kamera an die Spitzenklasse heranführen soll.

Beim Nokia 9 gab es in dieser Hinsicht leider Probleme: Das Smartphone* war zwar das erste Modell mit einer Penta-Lens Kamera und damit ein echte Technologie-Träger, dafür mussten die Nutzer aber auf viele Funktionen verzichten, die man von Top-Kameras an sich erwartet. So fehlten vielen Features, die bei modernen Handykameras an sich selbst verständlich sind:

Keine optische Bildstabilisation (OIS)

Kein Weitwinkelobjektiv

Kein optischer Zoom

Auch der Speed* der Kamera ist nach wie vor ein Problem, wirklich schnelle Aufnahmen sind mit den Modellen nicht möglich und es gibt auch kein Software-Update, mit dem man dies beheben könnte.

Das alles kam bei den Nutzer nicht wirklich gut an und sorgte dafür, dass das Nokia 9 hinter den Erwartungen zurück geblieben ist. Nun gibt es Hinweise, dass Nokia zumindest bei einem wichtigen Feature nachbessern wird. Der Nachfolger soll nach Leaks zumindest einen optischen Bildstabilisator haben – möglicherweise gibt s auch noch andere Funktionen, die bisher vermisst wurden. Konkret heißt es auf Twitter dazu:

Mittlerweile wurde das etwas eingeschränkt: ein Objektiv soll auf OIS zurückgreifen können, damit wird man wohl in einigen Modi auch weiterhin darauf verzichten müssen. Dennoch ist das ein Schritt in die richtige Richtung wenn Nokia bei den Geräte mit der besten Kamera mitmachen möchte. Man kann aber davon ausgehen, dass dies allein nicht reichen wird, um beispielsweise ein Huawei P40 pro vom Thron zu stoßen.

Leider gibt es zu diesem Thema bisher auch noch keine offizielle Bestätigung von Nokia. Daher bleibt offen, ob sich dieser Hinweis wirklich als korrekt herausstellen wird und wann es genau einen Nachfolger für die aktuellen Nokia 9 geben soll. Für Fans bleibt also erstmal nur warten.