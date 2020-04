Honor 9X pro mit Flüssigkeitskühlsystem für 249 Euro ab sofort im Handel – Honor rüstet die 9X Serie auf und bringt mit dem Honor 9X pro ab sofort ein Gaming-Smartphone* in der unteren Mittelklasse in den Handel. Die Geräte kosten dabei nur 249.90 Euro und bieten dennoch richtig viel Leistung – unter anderem durch den Kirin 810 Prozessor mit der Mali G52 GPU für die Grafik. Um auch bei längeren Spielen keine Überhitzungsprobleme zu bekommen, gibt es ein Flüssigkeitskühlsystem zur Wärmeableitung. Das findet man in dieser Preisklasse nur sehr selten.

Wie bei den neuen Huawei* Geräte auch gibt es beim Honor 9X pro keinen Zugriff mehr auf die Google Core Apps und den Playstore. Stattdessen kommt die neuen App-Gallery zum Einsatz über die man Zugriff auf die Apps und deren Installation hat

Das Unternehmen schreibt selbst zur Technik der neuen Smartphones:

Ausgestattet mit dem hochmodernen Kirin 810 Prozessor, einer 48 MP Triple-Kamera und einem 6,59 Zoll HONOR FullView Display, bietet das HONOR 9X Pro ein verbessertes Erlebnis für User mit Upgrades in den Bereichen Leistung, Spiele und Fotografie. Der Kirin 810 Prozessor benutzt eine brandneue Datenverarbeitungsarchitektur von HUAWEI*, um anspruchsvollere und vielfältigere Anwendungen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen. Dadurch verbessert sich die Leistung der GPU-Performance um bis zu 175 % und die Energieeffizienz erreicht eine um bis zu 50 % höhere Gesamteffizienz im Vergleich zum Kirin 710f Prozessor, der sich im HONOR 9X befindet. Darüber hinaus wird der Grafikprozessor gegenüber dem HONOR 9X auf den Mali-G52 aufgerüstet, der Gaming+ ermöglicht. Diese Funktion bietet ein flüssigeres Spielerlebnis, während sein Flüssigkeitskühlsystem die Wärmeableitung bei längerem Spielen verbessert.

Zum Start der neuen Modelle gibt es noch eine Sonderaktion: vom 16. bis zum 17. April 2020 bekommt man bei jedem Kauf des HONOR 9X Pro einen HONOR Sport Pro Bluetooth Kopfhörer im Wert von 79,90€ UVP dazu. Darüber hinaus wird an diesen beiden Tagen ein Gutschein im Wert von 30€ auf der HONOR 9X Pro Produktseite verfügbar sein, der sofort während der Kaufabwicklung eingelöst werden kann und den Preis auf 219,90€ reduziert.