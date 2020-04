Huawei P smart 2020 – Mittelklasse-Modell für 199 Euro bereits gelistet

Huawei* P smart 2020 – Einsteiger-Modell für 199 Euro bereits gelistet – Bei Huawei* steht die P-Smart Serie immer für den etwas günstigeren Preisbereich und richtet sich vor allem an Nutzer, denen die anderen P-Modelle (wie das neue Huawei P40) zu teuer sind und die sich auch mit etwas weniger Technik zufrieden geben.

Das trifft auch auf die neuen Huawei* P Smart 2020 Modelle zu, die für dieses Jahr geplant sind und die bereits in einem Shop gelistet werden. Eine offizielle Ankündigung dazu gibt es leider noch nicht, aber der Eintrag sieht recht plausibel aus.

Man erkennt dort ein Modell mit tropfenförmiger Notch und einer 2fach-Kamera auf der Rückseite. Der Fingerabdruck-Sensor ist ebenfalls auf der Rückseite zu sehen und damit nicht ins Display verbaut. Im übersetzen Original heißt es zur Beschreibung:

Das Huawei P Smart 2020 Blue ist der Nachfolger der erfolgreichen Version 2019. Wenn Sie ein Gerät mit guten technischen Daten, einem schönen Bildschirm* und einem hohen Preis-Leistungsverhältnis suchen, ist der P Smart 2020 die richtige Wahl! Das Gerät verfügt über einen 6,21-Zoll-Full-HD-Bildschirm*, zwei Kameras auf der Rückseite, 128 GB Speicher und Android* 9.0. All dies in einem schlanken Design in einer wunderschönen Aurora Blue Farbe.

Nach Angaben im Shop wird es bei den Modellen weiterhin Android* 9 geben. Hinweise auf die App Gallery gibt es nicht, das könnte darauf hindeuten, dass die neuen Smartphones* noch nicht unter das Embargo fallen und daher mit dem Google Play Store und den Core Apps von Google ausgerüstet sind. Das ist aber nicht sicher – zumindest in Deutschland hat Huawei alle Modelle mit einem deutlichen Hinweis auf die Nutzung der App-Gallery umgestellt. Dieser Hinweis fehlt beim Shop für das Huawei P smart 2020. Daher bleibt abzuwarten, welche Lösung das Unternehmen hier nutzen wird.

Die technischen Daten des Huawei P Smart 2020