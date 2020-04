Huawei* P30 lite (New Edition) ohne Vertrag* im Preisvergleich – Als Huawei* Ende März 2019 seine beiden neuen Smartphone*-Topmodelle Huawei* P30 und Huawei P30 Pro vorstellte, war von einem günstigeren Familienmitglied nichts zu sehen. Doch mittlerweile ist auch die kleinere, einfachere und günstigere Version des P30 offiziell: das Huawei P30 Lite. Das Huawei P30 Lite misst 152,9×72,7×7,4 Millimeter und ist damit nur etwas größer und wenig dünner als das P30. Größter Unterschied zum P30 und P30 Pro: Statt des kontraststarken OLED*-Panels kommt lediglich ein LC-Display zum Einsatz. Das misst 6,15 Zoll und bietet eine Auflösung von 2312×1080 Pixeln (Full HD Plus). Optisch unterscheidet sich das Lite kaum von den anderen zwei Versionen: Auf der Vorderseite ist die Frontkamera – liefert ebenfalls 32 Megapixel – im gleichen tröpfchenförmigen Einschnitt untergebracht. Die Rückseite der blauen Farbvariante schimmert wie die der Luxus-P30-Modelle.

Mittlerweile sind die Huawei P30 lite seit einigen Monaten auf dem markt und die Preise sind nach unten gegangen. Man findet die Modelle aber in der Regel immer noch im Preisbereich von um die 300 Euro – je nach Aktion auch etwas darunter.

Nach wie vor findet man im Handel auch den Vorgänger, das Huawei P20 lite mit günstigen Preisen und auch die normalen Huawei P30 und P30 pro sind inzwischen etwas billiger geworden. Das Unternehmen hat nun auch die neuste Huawei P40 lite Version bereits vorgestellt.

04.04.2020 – Amazon bietet das Huawei P30 lite aktuell ab 219 Euro an, Saturn* und Mediamarkt* sind 10 Euro teurer. Die Huawei P30 lite NEW EDITION ist zum ersten Mal unter 300 Euro zu haben und kostet bei Amazon 289 Euro.

28.03.2020 – Preislich gesehen geht es wieder etwas nach oben. Das normale P30 lite liegt aktuell bei Amazon bei 199 Euro und die New Edition kostet wieder 309 Euro. Bei Saturn* und Amazon zahlt man für das Huawei P30 lite in der New Edition immerhin 333 Euro.

21.03.2020 – Bei Amazon liegt die Huawei P30 lite new edition zum ersten Mal bei unter 300 Euro und ist für 299 Euro zu haben. Saturn* und Mediamarkt* listen die Modelle weiterhin ab 349 Euro. Das Huawei P30 lite kostet mittlerweile nur noch 179 Euro.

14.03.2020 – Bei Amazon kostet die Huawei P30 lite new edition nur noch 309 Euro, Saturn und Mediamarkt* listen die Modelle weiterhin ab 349 Euro. Das ältere normale P30 lite kostet in dieser Woche etwa 220 Euro.

07.03.2020 – Mediamarkt und Saturn listen die Huawei P30 lite in der New Edition weiterhin ab 349 Euro. Amazon liegt hier bei nur noch 272 Euro und die älteren normalen P30 lite kostet knapp 210 Euro.

22.02.2020 – Amazon liegt preislich beim P30 lite weiter vor und bietet die Handys ab 211 Euro an. Saturn und Mediamarkt dagegen bleiben bei 249.99 Euro. Die New-Edition liegt weiterhin bei 349 Euro.

15.02.2020 – Bei Saturn und Mediamarkt findet man das P30 lite etwas teuer ab 249.99 Euro. Amazon dagegen ist preislich etwas nach unten gegangen und listet die Smartphones ab 215 Euro. Die New Edition des P30 lite ist weiterhin ab 349 Euro zu haben, ohne Vertrag gibt es die Handys aber mittlerweile zu sehr interessanten Konditionen.

01.02.2020 – Preislich gesehen hat sich im Februar recht wenig verändert. Das P30 lite ohne Handyvertrag ist bei Amazon ab 220 Euro zu haben, die Preise von Saturn und Mediamarkt liegen bei 245 Euro. Die überarbeitete Version Huawei P30 lite New Edition ist ab 349 Euro zu haben.

18.01.2020 – Saturn und Mediamarkt haben den Kaufpreis für das Huawei P30 lite leicht reduziert und bieten die Modelle ab 242 Euro an. Amazon ist aber weiterhin preiswerter und listet die Modelle ab 236 Euro.

11.01.2020 – Auch in dieser Woche gibt es beim Preis für das Huawei P30 lite kaum Veränderungen. Bei Amazon bekommt man die Handys ohne Vertrag* ab 236 Euro und bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis weiterhin bei 259 Euro.

04.01.2020 – Im neuen Jahren starten die Huawei P30 lite preislich fast unverändert. Amazon listet die Modelle ab um die 235 Euro und bei Mediamarkt und Saturn gibt es die Lite-Version für 259 Euro.

28.12.2019 – Bei Amazon sind die Preise für das Huawei P30 lite ohne Handyvertrag weiter gesunken und man bekommt die Modelle ab knapp 230 Euro. Saturn und Mediamarkt bieten die Smartphone* weiter ab 259 Euro an.

21.12.2019 – Bei Amazon liegt aktuell der beste Preis für das Huawei P30 lite bei 235 Euro. Saturn und Amazon bieten die Smartphone* weiter ab 259 Euro an.

14.12.2019 – Die Einigkeit beim Preis bleibt auch in dieser Woche, bei Amazon findet man allerdings einige Händler, bei denen man die Modelle in kleinen Stückzahlen für unter 250 Euro bekommen kann.

07.12.2019 – Im Dezember sind sich die Anbieter einig: man findet das Huawei P30 lite sowohl bei Amazon, Saturn als auch bei Mediamarkt ab 259 Euro.

30.11.2019 – Zum Black Weekend wurden die Huawei P30 lite deutlich im Preis gesenkt und sind nun bei fast allen Anbieter für 239 Euro zu haben. Bei Amazon liegen die Preise auch bei dieser Marke – das ist im Vergleich zur Vorwoche sogar eine leichte Preissteigerung.

23.11.2019 – Bei Saturn und Mediamarkt kostet das Huawei P30 lite in dieser Woche wieder 279 Euro. Es gibt dort also keine Veränderungen. Bei Amazon sind die Preise dagegen deutlich gesunken. Hier findet man die Modelle ab 225 Euro.

09.11.2019 – In dieser Woche sind sich die Händler einig. Das Huawei P30 lite kostet sowohl bei Saturn, Amazon als auch Mediamarkt einheitliche 279 Euro.

Design und Display

Das Huawei P30 Lite misst 152,9×72,7×7,4 Millimeter und ist damit nur etwas größer und wenig dünner als das P30. Größter Unterschied zum P30 und P30 Pro: Statt des kontraststarken OLED*-Panels kommt lediglich ein LC-Display zum Einsatz. Das misst 6,15 Zoll und bietet eine Auflösung von 2312×1080 Pixeln (Full HD Plus). Optisch unterscheidet sich das Lite kaum von den anderen zwei Versionen: Auf der Vorderseite ist die Frontkamera – liefert ebenfalls 32 Megapixel – im gleichen tröpfchenförmigen Einschnitt untergebracht. Die Rückseite der blauen Farbvariante schimmert wie die der Luxus-P30-Modelle.

Hardware und Kamera

Im Inneren vollrichtet der hauseigene Prozessor Kirin 710 im Verbund mit 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher sein Werk. Mit dem schnellen Kirin 980 vom P30 und P30 Pro hält der Chip nicht mit, KI-Funktionen (künstliche Intelligenz) hat die Kamera trotzdem. Wo wir gerade bei der Kamera sind: Auf der Rückseite sitzt eine Knipse mit drei Linsen, die Motive mit 48, 8 und 2 Megapixeln festhält – auf Wunsch mit Weitwinkel, Superweitwinkel oder Bokeh-Effekt. Der fest verbaute Akku umfasst 3.340 Milliamperestunden und lässt sich über einen USB-Typ-C-Anschluss schnellladen. Das Display entsperren Nutzer per rückseitigen Fingerabdrucksensor oder Gesichtserkennung. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB und lässt sich über eine microSD-Karte um maximal 512 GB erweitern. Das Smartphone läuft ab Werk mit Android* 9.0 Pie. Es beherrscht WLAN-ac, Bluetooth 4.2 sowie NFC – etwa zum kontaktlosen Bezahlen.

