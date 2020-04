Huawei P40 pro – mit Bestwerten auf Platz Eins bei den Kamera-Handys

Huawei* P40 pro – neue Nummer Eins bei den besten Kamera-Handys – Die neuen Huawei P40 Serie ist mittlerweile offiziell vorgestellt und auch bereits mit Handyvertrag vorbestellbar. Daher gibt es auch bereits die ersten Tests der Geräte und natürlich war vor allem spannend, wie sich die Modelle im Bereich der Kamera schlagen – immerhin kündigt das Unternehmen die Smartphones als Kamerawunder an. Tatsächlich konnte das Huawei* P40 pro auch gleich den ersten Platz im DXOmark Kamera-Ranking belegen und ist damit derzeit das beste Kamera-Handy auf dem Markt – sowohl in Deutschland als auch weltweit. Der Abstand zum bisherigen Platz 1 beträgt dabei satte 4 Punkte im Ranking und die Smartphone* kommen insgesamt aus 128 Punkte bei diesem Kameratest. So viele Punkte konnte bisher noch kein Modell erreichen. Zum Vergleich: Das Apple* iPhone 11 Pro Max kommt auf 117 Punkte im gleichen Test.

Die Experten bei DXOmark schreiben im Original dazu:

We are used to seeing the top score in the DXOMARK Camera ranking creep up in one-point increments, with each new champion offering only marginal improvements over the previous number one. Things are different this time, though. The Huawei* P40 Pro takes the top spot with a big bang, putting a four-point difference between itself and the previous joint leaders, the Oppo Find X2 Pro and the Xiaomi* Mi 10 Pro.

The P40 Pro achieves an outstanding DXOMARK Camera score of 128 because it is either the best or one of the very best devices we have tested to date across nearly all categories. It is particularly impressive for Zoom, with shots across the zoom range showing better detail and lower noise than than the competition. The main camera comes with the best-performing autofocus system we have seen and offers the best texture/noise balance to date.

Huawei hat also zumindest bei Huawei P40 pro mit einem Fotowunder nicht zuviel versprochen, leider fallen die Videowerte dagegen etwas ab. Dennoch kann man wohl davon ausgehen, dass die Huawei P40 pro derzeit die beste Wahl für alle Nutzer sind, die mit den Handys auch professionellen Aufnahmen machen wollen.

Die technischen Daten der neuen Modelle

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ Farben Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Silber, Schwarz, Gold Blau, Weiß Keramik Weiß, Keramik Schwarz Display 6,1 Zoll, OLED*, 60 Hertz, 2340 x 1080 Pixel 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved 6,58 Zoll, OLED*, 90 Hertz, 2640 x 1200 Pixel, Curved Schutzklassen IP53 IP68 IP68 Prozessor Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Huawei Kirin 990 5G,

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

Mali-G76 Speicher 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar 8/256GB, 8/512GB

UFS 3.0

mit Huawei Nano-SD erweiterbar Akku 3800 mAh

22,5 Watt Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

27 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden 4200 mAh

40 Watt Laden

40 Watt Wireless Laden

27 Watt Reverse Laden Datenübertragung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C 3.1, OTG, Dual GPS Kamera Triple Kamera:

50MP, F1/1.9

16MP, f/2.2 Ultraweitwinkel

8MP, f/2.4 Telefoto

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Quad Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

12MP, f/3.4 Superzoom, OIS, 5X

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Penta Kamera:

50MP, F1/1.9, OIS

40MP, f/1.8 Ultraweitwinkel

8MP, f/4.4 Superzoom, OIS, 10X

8MP, f/2.4, OIS Telefoto

Tiefensensor (TOF)

32MP, F/2.0 Selfiekamera

Tiefensensor (TOF) Maße und Gewicht 148,9 x 71,06 x 8,5mm

175g 158,2 x 72,6 x 8,95mm

209g 158,2 x 72,6 x 9mm

226g Preis 799€ 999€ noch unbekannt

