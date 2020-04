Huawei* Updates: diese Geräte bekommen aktuelle Sicherheitsupdates (auch für Honor) – Huawei* kann mittlerweile keine Google Dienste mehr nutzen, beim Einsatz von Android* selbst gibt es aber keine Einschränkungen. Daher liefert Huawei* nach wie vor auch Sicherheitsupdates und die neusten Android* Versionen für die Geräte aus und hat über das Zukunftsversprechen auch zugesichert, dass dies weiterhin so bleiben wird. Konkret sehen die Vorgaben für die Huawei Geräte wie folgt aus:

Huawei stellt in der Regel ein monatliches und ein vierteljährliches Aktualisierungsprogramm mit Sicherheitspatches für die folgenden Gerätemodelle bereit.

Die Programme für monatliche und vierteljährliche Sicherheitsaktualisierungspatches umfassen Patches für das Android*-Betriebssystem sowie für von Huawei veröffentlichte Geräte.

Das Veröffentlichungsdatum der Sicherheitspatches kann abhängig von der Region und vom Gerätemodell variieren.

Das Unternehmen veröffentlich Android Updates und auch Sicherheitsupdates recht zeitnah und ist einer der schnellsten Herstellern, wenn es um Android Updates geht.

Die Sicherheitsupdates stehen kostenlos zur Verfügung und werden in der Regel per OTA Update ausgeliefert. Wer sich unsicher ist, kann auch per Hand auf die neuste Android Version prüfen lassen und diese bei Bedarf auch installieren. Das ist direkt über die Smartphones* möglich. Huawei schreibt dazu:

Um die aktuelle Software Version zu überprüfen, gehe zu Einstellungen > System > Softwareaktualisierung. Das Update ist vorerst nur für Geräte ohne Netzbetreibersoftware verfügbar.

Um das Update zu installieren, öffne die HiCare App und tippe auf Services > Aktualisieren (siehe Bild). Das Update sollte sofort angeboten werden.

Wichtiger Hinweis: Bevor du das Update durchführst, empfehlen wir dir deine Daten vorab zu sichern. Informiere dich außerdem unterhalb, ob die bekannten Fehler, die möglicherweise auftreten können, deine Nutzung einschränken.

Ob das eigene Handy noch Sicherheitsupdates bekommt, kann man in der nachfolgenden Liste sehen. Wir haben diese auch immer aktuell und passen sie an, wenn Huawei Änderungen vornimmt. Die Update-Liste von Samsung* kann man hier einsehen: Samsung Android Update Liste

Der aktuelle Stand der Sicherheitsupdates sieht bei Huawei

In der Regel werden für die folgenden Gerätemodelle monatliche Sicherheitsupdates bereitgestellt: HUAWEI P-Reihe: P30 Pro, P30, P20* Pro, P20*

HUAWEI Mate-Reihe: Mate 20 X, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 RS

HONOR-Reihe: HONOR 20, HONOR 20 PRO, Honor View20, Honor 10, Honor View10