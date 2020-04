iPhone 12 – Stahl und Kanten für die neuen Modelle – Apple* scheint in diesem Jahr für die iPhone 12 Modelle wieder eine Designänderung zu planen und bei Bloomberg hat man bereits Hinweise bekommen, in welche Richtung das Unternehmen die neuen Smartphones* verändern möchte. Konkret sollen wohl die Abrundungen an den Ecken der Geräte reduziert werden und stattdessen setzt Apple* auf ein flaches Design mit Stahl als Material. Konkret sollen die Modelle vom Design her an das iPad pro von 2018 erinnern – Apple* scheint hier also wieder einige bewährte Designelemente zu nutzen um sie in den iPhone 12 Modellen neu zu kombinieren.

Bei Bloomberg schreibt man im Original dazu:

This year’s successors to the iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max will be joined by two lower-end models to replace the iPhone 11. At least the two high-end devices will have flat stainless steel edges instead of the current curved design as well as more sharply rounded corners like the iPad Pro introduced in 2018. Reminiscent of the iPhone 5 design, the new handsets will have flat screens rather than the sloping edges on current models, said the people asking not to be identified because the plans aren’t public.

Bisher gibt es leider noch keine Bilder, wie die neuen Geräte aussehen können und auch eine offizielle Bestätigung gibt es aktuell natürlich noch nicht. Daher bleibt offen, wie genau man sich das neue Design vorstellen muss und vor allem, welche andere Elemente (vor allem bei der Kamera) das Unternehmen überarbeitet hat.

Sicher ist in diesem Jahr nur, dass es 5G beim iPhone 12 geben wird und zwar bei allen Modellen. Zwar wird nicht in jedem Fall die gleiche 5G Technik unterstützt, aber die Modelle sollen im September alle mit 5G vorgestellt werden. Dazu wird Apple natürlich auch andere Punkt überarbeiten, vor allem die Neuerungen bei der Kamera werden mit Spannung erwartet und natürlich auch, welche andere Features Apple in den iPhone 12 verbauen wird.

BILD: Phonearena iPhone 12 Entwurf