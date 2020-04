iPhone – Autokorrektur deaktivieren – Die Autokorrektur-Funktion soll das Eingeben von Wörtern vereinfachen, indem ein Algorithmus Vorschläge liefert, bevor man das Wort zu Ende geschrieben hat. Bei einem Großteil der Nachrichten oder E-Mails die man per iPhone versendet ist die Autokorrektur durchaus hilfreich. Hinderlich und nervend ist die Funktion hingegen, wenn man mit Freunden in einen Dialekt oder in Mundart-Phrasen schreibt. Dann schlägt die Autokorrektur oft unsinnige Verbesserungsvorschläge, welche dann automatisch übernommen werden. So kann die Funktion auch kontraproduktiv sein, man spart etwas Zeit, wenn die Nachrichten jedoch unsinnig sind und es folglich eher zu Verwirrung führt, dann ist die anfängliche Zeitersparnis schnell dahin.

Autokorrektur-Vorschläge

Im Internet gibt es einige Seiten, die solche unsinnigen und witzigen Vorschläge gesammelt haben, aufgrund der Vielfalt ist aber nicht auszuschließen, dass einige dieser Beispiele möglicherweise erfunden wurden. Wobei letztlich jeder selbst nachprüfen kann, ob sein iPhone die gleichen Vorschläge macht. Die Beispiele der Autokorrektur-Fails sind nicht nur auf das iPhone beschränkt, sondern beziehen sich allgemein auf die Autokorrektur-Funktion. So können die Beispiele auch von anderen Geräten oder von Apps wie WhatsApp sein, welche auf eine eigene Autokorrektur-Funktion zurückgreifen. Es gibt bereits mehrere Bücher die den Humor von Autokorrekturvorschlägen thematisieren: “Hast du schon ein Wehrmachtsgeschenk für Oma?” von Holger Schauf oder auf Englisch “Damn You, Autocorrect!”von Jilian Madison.

Bei dem Buchtitel von Schauf war natürlich ursprünglich das Weihnachtsgeschenk gemeint. Weitere Beispiele aus dem Buch:

Peter kann gerade nicht schreiben. Der hat sein Siamkatze zerschnitten. Gemeint war: Sim-Karte

Ich habe voll Bock auf Bürgerkrieg. Gemeint war: Burger King

Ich muss noch zum Einlauf in den Supermarkt. Bin in 20 Min daheim. Gemeint war: Einkauf

Wie man sieht ist diese Funktion zwar manchmal ungewollt witzig aber nicht immer hilfreich. Demzufolge beschreibt der folgende Text, wie man diese Funktion beim iPhone deaktivieren kann.

Wo findet man die Autokorrektur

Diese Funktion ist bei Apple* schwer zu finden, zunächst sucht man auf der Handyoberfläche den Button “Einstellung”. Sobald dieser betätigt wurde scrollt sich ein Feld mit mehreren Anwendungen auf. Daraufhin sucht man das Feld “Allgemein”. Aktiviert man dieses öffnete sich ein weiteres Feld mit mehrerer Funktionen. In diesem Fenster sucht man das Feld “Tastatur” und klickt dieses entsprechend an. Danach gibt es erneut mehrere Features zu Auswahl, unter anderem die “Auto-Korrektur”. Bei aktiver Auto-Korrektur ist das entsprechende Feld grün hinterlegt. Ist die Funktion deaktiviert, so ist das Feld weiß hinterlegt. In diesem Fall kann man das Feld nicht anklicken, sondern muss je nach gewünschter Funktion einen weißen Kreis nach links (deaktiviert) oder rechts (aktiviert) ziehen.

Auf die gleiche Art und Weise lassen sich ebenda auch die Funktionen “Rechtschreibprüfung”, “Auto-Großschreibung” oder “Vorschläge” aktivieren oder deaktivieren. Wenn man die “Auto-Korrektur” deaktiviert hat und trotzdem auf Fehler hingewiesen werden wollt, so empfiehlt sich die “Rechtschreibprüfung”aktiviert zu lassen. Die “Rechtschreibprüfung” beziehungsweise die “Korrektur” (bis zu iOS 10) unterstreicht lediglich die nach Meinung von iOS falsch geschriebenen Wörter.

Es verwundert etwas das Apple* die Autokorrektur “versteckt” hat, denn das iPhone ist ein Kassenschlager und höchstwahrscheinlich sind mehrere Anwender von der Funktion manchmal genervt. Aber mit der obigen Anleitung* kann man die Funktion problemlos deaktivieren oder man macht es wie Herr Schauf oder Miss Madison und sammelt selbst die witzigsten Vorschläge.

