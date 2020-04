iPhone Schriftgröße ändern und anpassen – da die iPhone Produkte an einen Durchnittsnutzertyp angepasst sind, können bestimmte Funktionen für diejenigen, die über oder unter dem Durchschnitt sind, Unannehmlichkeiten bereiten. Darunter fallen solche Einstellungen wie Lautstärke, Beleuchtung und insbesondere Schriftgröße. Wer vor allem ein Buch auf dem Gerät lesen will, sollte in der Lage sein, die Schriftgröße an sich anpassen zu können. Im folgenden Artikel wird erklärt, wie man das mit dem iPhone machen kann.