iPhone – so viel kostet eine Aufladung des Akkus an Strom

Wie viel zahlt ein iPhone Nutzer für die Akkuladung? – Wer sich schon mal dafür interessiert haben sollte, wie viel eine Akkuladung kostet – was man also ausgeben muss, damit der Akku vollständig aufgeladen wird – kann das nun erfahren. Im folgenden Bericht werden die gesuchten Daten zu den entsprechenden iPhone Modellen angegeben. Prinzipiell gilt dabei: eine Akkuladung kostet kaum Geld und ist daher auf der Stromrechnung weitgehend zu vernachlässigen.



Stromkosten für eine vollständige Akkuladung

Um ausrechnen zu können, wie viel eine komplette Akkuladung des iPhones an Strom verbraucht benötigt man nur wenige Angaben. Zum einen ist es die Voltzahl des iPhone Ladegeräts – diese beträgt standardmäßig 5V. Zum anderen benötigt man die Akkukapazität des jeweiligen Gerätes. Diese sind in Milliamperestunden (mAh) angegeben und können bei jedem iPhone Modell angesehen werden. Nun muss man die beiden – Voltzahl und Akkukapazität – miteinander multiplizieren um die Wattstunden zu erhalten. Um auf die Kilowattstunden (kWh) zu kommen, dividiert man das Ergebnis, also die Wattstunden durch 1000. Als letzte benötigte Angabe braucht man den durchschnittlichen Strompreis, der sich in der Regel auf 30 Cent bzw. 0,30 Euro beläuft. Dadurch lassen sich folgende Ergebnisse ausrechnen: