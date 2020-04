Leistungstest: iPhone SE 2020 schlägt iPhone XS max – Apple* hat das iPhone SE 2020 in der letzten Woche endlich vorgestellt und damit ein vergleichsweise günstiges Smartphone* auf den Markt gebracht. Dennoch wurde in den Modellen der neue A13 Bionic Prozessor verbaut und das macht sich sehr positiv bemerkbar. Es gibt erste Leistungstests zu den Modellen und die iPhone SE 2020 erreichen im Antutu Benchmarkt immerhin 492.000 Punkt. Das reicht für einen Platz in den Top10 der schnellsten Apple* Geräte auf dem Markt. Man muss also trotz des günstigen Preises zumindest bei de Performance der neusten SE-Generation keine Einschränkungen hinnehmen.

Tatsächlich liegen die iPhone SE 2020 Modelle sogar vor der iPhone XS Generation und bieten mehr Speed* als beispielsweise das deutlich teurere iPhone XS man. An die aktuelle iPhone 11 Generation kommen die Modelle aber noch nicht heran.

Der Leistungstest des neuen iPhone SE 2020 im Detail:

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Detail:

Laut AnTuTu hat das iPhone SE 2020 im AnTuTu-Benchmark-Test beachtliche 4,92,166 Punkte erzielt. Im Gegensatz dazu erzielt das iPhone XS Max, das fast doppelt so viel kostet wie das iPhone SE 2020, im gleichen Benchmark-Test lediglich 4,43,337 Punkte. Und die Tatsache, dass das iPhone SE 2020 eine bessere Leistung als das iPhone XS Max erbringt, wird einen enormen Umsatzschub bringen.

Auf der anderen Seite schneidet das iPhone 11 Pro im Wert von 1.000 US-Dollar, Apple* A13 Bionic SoC, mit 5.211.010 Punkten etwas besser ab. Dies könnte daran liegen, dass das iPhone 11 Pro 4 GB RAM und das iPhone SE 2020 3 GB RAM bietet. Eines ist jedoch klar: Das iPhone SE 2020 ist eines der leistungsstärksten Smartphones, die Sie kaufen können.

Leider gibt es bisher noch keinen weitere Test, die man mit diesen Werten vergleichen kann. Diese wird es wohl erst geben, wenn die Modelle offiziell in den Handel gehen und dann wird sich zeigen, ob sich das gute Abschneiden der iPhone SE 2020 bestätigt.

Die aktuellen Top10 iOS Geräte von Apple im Ranking