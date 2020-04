Lenovo Robot Vacuum T1 Wisch- und Saugroboter startet in Deutschland

Lenovo Robot Vacuum T1 startet in Deutschland – Trotz Corona geht die Produktentwicklung bei den Anbietern weiter und Lenovo hat daher trotz Lockdown den neuen Robot Vacuum T1 vorgestellt und auch bereits in Deutschland in den Handel gebracht. Beim Lenovo Robot Vacuum T1 handelt es sich dabei um einen Wisch- und Saugroboter, die beiden Funktionen können dabei sowohl einzeln als auch zusammen genutzt werden. Die Geräte lassen sich dazu auch über Alexa und Google Assistant steuern und können so auch sehr einfach in bestehende Smart-Home Systeme integriert werden.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Technik:

Insgesamt 29 Sensoren sorgen für intelligente Steuerung und Orientierung im Raum. Lenovo verbaut eine LDS-Laser-Navigation, die es dem Robot Vacuum T1 ermöglicht, die Entfernung zu Hindernissen genau zu berechnen. Der integrierte Kantensensor warnt vor Treppenstufen und bremst rechtzeitig ab. Auch kleinere Hindernisse wie Türschwellen, Kabel oder Teppichböden stellen keine Hürden dar. In Zahlen ausgedrückt, schafft der Saugroboter eine Steigfähigkeit von bis zu 20 Millimetern.

Die Höhe des Staubsaugerroboters fällt mit 98 Millimetern gezielt flach aus. So kann der Wisch- und Saugroboter unter Möbel fahren und damit auch unter Sofa oder Bett für einen sauberen Boden sorgen. Insgesamt sind bei dem innovativen Saug- und Wischroboter alle Komponenten auf wenig Raum verbaut: Mechanik, Technik, Staubbehälter (400ml), Wassertank (110ml) sowie Akku-Technologie des Roboters finden auf 350/350/98 Millimeter Platz.

Die Geräte sind ab sofort auch in Deutschland zu haben. Der Preis dafür liegt bei 499 Euro und es gibt sie nur bei eingen ausgewählten Händlern. Zum Start sind die neuen Staubsauger nur bei Cyberport* zu haben und dort liegt der Preis aktuell bei 479 Euro – es gibt also bereits einen kleinen Rabatt für die neuen Modelle.

Bilder: Lenovo