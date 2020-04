Neue Sicherheitslücken in weiteren Antiviren-Programmen – In den letzten Tagen sind bei einer ganze Reihe von Sicherheitslösungen für den PC Schwachstellen aufgetaucht. Betroffen sind bzw. waren auch Avira Antivirus und die ESET Antivirus Software. Wer eines der beiden Systeme nutzt, sollte auf jeden Fall das aktuelle Update einspielen, denn dadurch werden diese Lücken geschlossen.

Konkret sind zwei weitere Sicherheitslücken bekannt geworden:

Avira Antivirus: Ein lokaler Angreifer kann eine Schwachstelle in Avira AntiVirus ausnutzen, um seine Privilegien zu

erhöhen und somit die Kontrolle über das System zu übernehmen. Betroffen ist dabei Avira AntiVirus mit Versionen unter 5.0.2003.1821

Eset NOD32 Antivirus: Ein lokaler Angreifer kann eine Schwachstelle in Eset NOD32 Antivirus ausnutzen, um seine

Privilegien zu erhöhen und somit die Kontrolle über das System zu übernehmen

Für beiden Schwachstellen haben die Anbieter mittlerweile Updates bereit gestellt. ESET schreibt selbst im Blog dazu:

ESET prepared a fix, distributed automatically in Antivirus and Antispyware Module 1561. The module is being distributed via automatic product updates, so no user interaction is required. Distribution of the module started on March 31, 2020 at 10:40 CEST for customers using the pre-release update channel and on April 14, 2020 at 10:30 CEST for users using the regular update channel.

Die neuste Version sollte mittlerweile also bereits bei allen Nutzern angekommen sein, wer sicher gehen möchte, dass er die aktuelle Version hat, sollte prüfen, wann das letzte Update eingespielt wurde. Das sollte im besten Fall nach dem 14. April gewesen sein.