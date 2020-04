Nokia* 7.2 – Android* 10 Update steht bereit – Nokia* hat bereits eine ganze Reihe der eigenen Handys und Smartphones mit Android* 10 aufgerüstet und nun gibt es die neuste Android* Version auch für das aktuelle Nokia* 7.2. Das Update steht dabei wieder OTA zur Verfügung und wer es noch nicht angezeigt bekommt, sollte unter Update prüfen, ob bereits eine neue Version installiert werden kann. Das Update ist natürlich kostenlos.

Ab sofort sind das Nokia 7.2, Nokia 2.2, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView und Nokia 8.1 alle auf Android 10 aktualisiert, es gibt also bereits 8 Modelle der aktuellen Palette, die mit der neusten Version von Android ausgestattet sind.

Die neuen Funktionen im Überblick:

Gestensteuerung : Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher

: Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher Smart Reply : Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten erhalten

: Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten erhalten Verbesserter Datenschutz : Anwender haben mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten und können kontrollieren, wann der Standort mit Apps geteilt wird

: Anwender haben mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten und können kontrollieren, wann der Standort mit Apps geteilt wird Focus Mode : Ermöglicht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss

: Ermöglicht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss Family Link: Jetzt Teil der Digital Wellbeing-Einstellungen, die Eltern helfen, digitale Grundregeln für die ganze Familie festzulegen. Beispielsweise lässt sich definieren, welche App wie lange genutzt werden darf und für welchen Zeitraum das Smartphone* gesperrt ist

Das Nokia 7.2 wurde mit der Garantie auf drei Jahre monatliche Sicherheitsupdates und zwei Jahre Betriebssystem-Upgrades eingeführt. Dieses Versprechen gibt es mittlerweile für alle neuen Nokia Modelle und daher kann man immer davon ausgehen, dass die Geräte zumindest die beiden nächsten Android Versionen bekommen werden.