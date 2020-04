Offiziell: Samsung* Galaxy A41 kommt im Mai in den Handel – Samsung* Galaxy A51 und auch das Galaxy A71 sind als Updates zu den aktuellen A-Serien-Modellen bereits verfügbar, ab Mai soll es nun auch das neuen Galaxy A41 geben und zwar zum Preis von 299 Euro als unverbindliche Preisempfehlung. Ein genaues Datum für den Start gibt es aber leider noch nicht, aber zumindest der Marktstart für Deutschland ist im Mai angekündigt, die Geräte werden also in jedem Fall auch im deutschen Handel zu haben sein.

Galaxy A40 und A41 im Vergleich

Samsung* hat die Geräte dabei technisch weiterentwickelt und vor allem bei der Kamera eine ganze Reihe von Optimierungen vorgenommen. Man bekommt nun ein Kameramodul mit drei Objektiven und einem 48MP Sensor als Hauptkamera. Vom Design her erinnert das neue Kameramodul dazu an die Topmodelle – diese Ähnlichkeit ist wohl durchaus gewollt.

Das Unternehmen schreibt zu neuen Kamera:

Die Triple-Hauptkamera ist das Herzstück des Galaxy A41. Dieses setzt sich aus einem 48 Megapixel Weitwinkel-Objektiv, einem 8 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv mit einem Aufnahmewinkel von ca. 123 Grad und einer 5 MP Tiefenkamera zusammen. Die 25 MP Frontkamera ermöglicht hochauflösende Selfies, die sich anschließend mit Filtern oder AR-Stickern anpassen lassen. Neben Design und umfangreichen Kamerafeatures überzeugt auch die weitere technische Ausstattung: Mit 64 GB2 bietet der interne Speicher viel Platz für persönliche Inhalte. Wem das noch nicht genügt, der kann den Speicherplatz mit einer microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern.

Noch eine interessante Neuerung: der Sensor für die Fingerabdrücke ist von der Rückseite der Geräte ins Display gewandert. Auch an der Stelle bekommt das Galaxy A41 ein Feature, das man bisher vor allem von den Topmodelle her kannte. Samsung bringt diese Technik also nach und nach auch in die günstigeren Modelle der Mittelklasse.

