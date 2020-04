OnePlus 8 Serie – Preise steigen auf über 1000 Euro – OnePlus hat in den letzten Tagen bereits einige technische Details zur kommenden OnePlus 8 Serie veröffentlicht, aber wie es aussieht scheint die größte Überraschung wohl beim Preis der neuen Modelle liegen. Roland Quandt hat dazu bereits die ersten Händler-Listings gefunden und wenn diese korrekt sind (wofür einiges spricht) dürfte die Modellreihe in diesem Jahr deutlich teurer werden. Konkret starten die OnePlus 8 zu einem Preis von etwa 720 Euro – also knapp unter den Preisen, zu dem man im letzten Jahr ein OnePlus 7T Pro bekommen hat. Preise unter 600 Euro gibt es nicht mehr, stattdessen steigt der Preis für die teuerste OnePlus 8 Pro Version sogar auf über 1000 Euro. Damit haben die OnePlus-Modelle preislich kaum mehr Unterschiede zu den Topmodellen anderer Anbieter, im Gegenteil sind sie teilweise sogar teuerer (beispielsweise als das Huawei P40 pro)

Die Preise für die neuen Modelle sollen dabei wie folgt ausfallen:

OnePlus 8 8GB/128GB: 719€/729€

OnePlus 8 12GB/256GB: 819€/829€

OnePlus 8 Pro 8GB/128GB: 919€/929€

OnePlus 8 Pro 12GB/256GB: 1009€/1019€

Hintergrund für die drastischen Preissteigerungen soll dabei die neue 5G Technik sein. Alle Modelle der OnePlus 8 Reihe werden mit 5G auf den Markt kommen und diese Technik schlägt sich auch in den Preisen nieder. Bei Samsung* gibt es beispielsweise in der Galaxy S20* Series 5G gegen 100 Euro Aufpreis. Zieht man diesen Betrag von den Preise der OnePlus 8 ab, liegt man in etwa auf dem Niveau der Vorjahresmodelle. Allerdings werden wohl vorerst nur wenige Nutzer 5G auch wirklich einsetzen können, denn es gibt nur wenige Tarife und nur ein punktuell ausgebautes Netz – man zahlt für die 5G Modelle bei OnePlus also einen Aufpreis, für den es in vielen Fällen noch keinen Gegenwert gibt (bzw. erst in ein bis zwei Jahren).

Daher bleibt abzuwarten, wie gut sich die neue Serie schlagen wird, die preisbewussten Kunden dürfte OnePlus damit auf jeden Fall verschrecken und das könnte sich auch auf die Verkaufszahlen der Reihe auswirken.