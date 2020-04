OnePlus 8 Serie vorgestellt, Verkaufsstart ab 21. April – OnePlus hat das OnePlus 8 und das OnePlus 8 pro gestern offiziell vorgestellt und auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Modelle. Eine große Neuerung ist dabei das Display. Das Unternehmen setzt nicht mehr auf eine ausfahrbare Popup-Kamera, sondern auf eine Öffnung im Display, hinter der sich nun die Frontkamera befindet. Damit kommen die Geräte dem Design der Galaxy S-Serie nahe. Dazu gibt es nun in allen Modellen 5G.

Die Neuerungen haben aber auch ihren Preis. Das billigste OnePlus 8 kostet nun 699 Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr nochmal teurer geworden. Die beste Version schlägt sogar mit 999 Euro zu Buche – so teuer war im letzten Jahr nicht einmal die McLaren Sonderedition. Damit bekommt kostet das aktuelle Topmodelle des Unternehmens fast viermal so viel wie das erste OnePlus One (269 Euro).

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Modellen:

„Die OnePlus 8 Serie besteht aus den leistungsstärksten und schönsten Flaggschiff-Smartphones*, die wir je entwickelt haben“, so Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. „Das nahtlose, immersive visuelle Erlebnis, das das branchenführende 120Hz-Display des OnePlus 8 Pro ermöglicht, sowie das schlanke Design und der kompakte Formfaktor des OnePlus 8 sorgen zusammen für ein erstklassiges Nutzererlebnis wie nie zuvor.”

Die OnePlus 8 Serie ist zudem die erste vollständige 5G-Produktreihe von OnePlus, die es den Nutzern ermöglicht, zu den ersten zu gehören, die in den Genuss der beispiellosen Geschwindigkeit* von 5G-Technologie kommen. Nach dem ersten 5G-Gerät des Unternehmens, das im vergangenen Jahr in Europa auf den Markt kam, hilft OnePlus dabei, die 5G-Ära einzuläuten, indem es als eines der ersten Unternehmen der Branche im Jahr 2020 eine vollständige Palette von 5G-Geräten auf den Markt bringt.

Technisch gesehen ist natürlich vor allem das OnePlus 8 der Technologieträger und bringt die neuen Funktionen mit. Die 120Hz Technik für das Display, die neue drahtlose Aufladung mit 30 W und auch den 3fachen optischen Zoom gibt es nur in diesen Modellen. Dazu setzt das OnePlus 8 auf den besseren Sony IMX689 Bildsensor für die Kamera und hat dazu das hochwertigere Ultraweitwinkel-Objektiv und ein neue Farbfilter Objektiv mit an Bord.

Keine Unterschiede gibt es dagegen bei der Performance. Beide Modelle kommen mit dem Snapdragon 865 Prozessor und der Adreno 650 GPU für die Grafik. Für den 5G Zugang gibt es das passende Qualcomm X55 Modem mit an Bord.

Die Modelle gehen in Deutschland ab dem 21. April in den Verkauf. Man kann sie in diesem Jahr auch mit Vertrag bei der Telekom* bekommen oder ohne Vertrag* direkt bei Oneplus sowie den bekannten anderen Online-Händlern.

Die Preise der neuen OnePlus 8 Serie im Detail